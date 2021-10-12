Сушеные пчелы и сорняки: какие на вкус блюда со странными ингредиентами

Сушеные пчелы и сорняки: какие на вкус блюда со странными ингредиентами

Кожуры банана, мокрец, лебеду, крапиву и портулак — все это, как оказалось, можно есть.

Дикоросы, которые называем сорнякамиЮ на самом деле не хуже, чем, к примеру, базилик или руккола. Вкусно приготовить, оказывается, можно даже кожуру банана. А в некоторых ресторанах гости наперебой заказывают сушеные пчелы.

Какие они, блюда со странными на первый взгляд ингредиентами, говорится 12 октября в сюжете ТСН.19:30.

Похрустеть пчелами предлагает повар Артем Кустик. В ресторане это хит. Парень уверяет: жалеть насекомых не стоит.

"После того, как они умирают, их начинают продавать", — отмечает повар.

В ресторане крылатых подсушивают. Пчелы Артем выкладывает на щавель и приперчивает. Вкус немного острый. Повар добавляет сушеные яблоки, крамбл и вощину. Но на этом чудеса не заканчиваются. Артем дает попробовать еще и заварной крем на основе говяжьего мозга и мясо дикого бобра. Есть еще и жареная пиявка.

Фудблогер Соня Реденко обещает приготовить необычное блюдо из кожуры бананов. По ее словам, кожура бананов вкусом несколько напоминать бекон. Кожуру женщина тщательно очищает от мякоти, измельчает вилкой и обжаривает в специях.

Новости Украины: сушеные пчелы и сорняки – какие на вкус блюда со странными ингредиентами

"Можно эти банановые шкурки просто притушить, например, с луком, морковью, сметаной", — говорит фудблогер.

На булочки Реденко кладет кусочки помидоров и лука. Сверху — жареные банановые шкурки. Говорит, что такое блюдо — хорошая находка для вегетарианцев.

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Стол Оксаны Барабаш утопает в зелени. Женщина запекла в духовке овощное ассорти. Его на несколько минут накрывает свежей крапивой и лепестками бархатцев. Объясняет, что они дадут свой аромат.

Между тем готовит салат. Его основа — измельченные корнеплоды тех растений, которые считают сорняками: одуванчик, амарант, крапива и подорожник.

Говорит, что эти травы, в отличие от рукколы или базилика, бесплатные, но не менее вкусные. Блюдо украшает цветами клевера, мальвы и земляной груши.

Мокрец, лебеда, укроп, крапива и портулак — их Оксана также измельчает вместе с лепестками бархатцев, луком, репой, топинамбуром. Добавляет муку. И жарит оладьи.

Другие блюда из дикоросов тоже вкусные. Теперь назвать их обычными сорняками язык не повернется.

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