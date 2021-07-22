Суши — на ужин: украинский бадминтонист показал, чем кормят в Олимпийской деревне

Суши — на ужин: украинский бадминтонист показал, чем кормят в Олимпийской деревне

Спортсменов готовят традиционной японской пищей.

Украинский бадминтонист Артем Почтарев показал, чем кормят в Олимпийской деревне в Токио.

Об этом шла речь в сюжете ТСН.19: 30 21 июля.

При снятии видео он выбрал традиционную японскую еду. Спортсмен заказал три суши, лапшу, морепродукты и овощи. Персонал олимпийской столовой в масках и перчатках, а каждое место за столом уединенное стеклом. На странице национального олимпийского комитета в Facebook подписчики шутят, мол, спортсменам из дома нужно было брать сало.

Также читайте Футбольный турнир на Олимпиаде-2020: расписание и результаты матчей

Олимпиада в Токио стартует 23 июля.

Читайте также:

Новости мира: чем кормят в Олимпийском городке в Токио

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку