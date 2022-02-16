Сутки тревожного ожидания: как день "вторжения" в Украину стал Днем единения

Сутки тревожного ожидания: как день "вторжения" в Украину стал Днем единения

Сегодня на работу украинцев призывали приходить в вышиванках, по всей стране торжественно поднимали сине-желтые флаги на административных зданиях, устраивали автопробеги, пели национальный гимн.

16 февраля называли временем возможного вторжения российских войск. Но президент Зеленский эту дату объявил Днем единения.

Об этом 16 февраля говорится в сюжете ТСН в 18:30.

Сегодня на работу украинцев призывали приходить в вышиванках, по всей стране торжественно поднимали сине-желтые флаги на административных зданиях, устраивали автопробеги, пели национальный гимн.

Ни один город не остался в стороне от этого праздника:

Днепр , где сине-желтыми флагами покрыли здание городского совета;

, где сине-желтыми флагами покрыли здание городского совета; Кропивницкий, где несколько тысяч человек в сопровождении оркестра и автоколонны двинулись по центру города.

День Единства: по всей стране поднимали желто-синие флаги

На общее шествие вышли и одесситы. Прошлись колонной с гигантским украинским флагом и растянули его на Потемкинской лестнице.

В Херсоне патриотическая акция стартовала на набережной. Горожане вместе молились за Украину и подняли флаг над Днепром.

В Сумах полицейские дарили прохожим патриотические ленты и украшали ими одежду, а в школах ученики передавали друг другу самодельные сине-желтые сердца. А еще херсонские правоохранители устроили флешмоб: в 8 утра одновременно во всех 19 полицейских управлениях и отделах спели гимн Украины.

В Киеве Верховная Рада находилась в вышиванках и флагах. Народные депутаты рабочий день начали на лестнице по исполнению национального гимна Украины. Чиновники тоже торжественно поднимали флаги у здания Кабмина.

Ну а самое большое двухсотметровое знамя столицы растянули на НСК "Олимпийский". Пятьсот человек несколько раз живой цепью пронесли его по кругу в чаше стадиона. Это одна из многочисленных акций, состоявшихся в столице.

Напомним, что президент Зеленский решил ввести 16 февраля в Украине новый праздник — День единения.

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