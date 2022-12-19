"Сувалкский сценарий": эксперт предупредил, что визит Путина в Беларусь опасен не только для Украины

Эксперт считает, что вторжение на территорию стран Балтии со стороны Беларуси не является таким уж фантастическим сценарием.

Визит российского диктатора Владимира Путина в Минск может представлять угрозу не только Украине, но и Польше и стран Балтии.

Об этом заявил военный эксперт Дмитрий Снегирев в эксклюзивном комментарии ТСН.ua.

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Эксперт, кроме гипотетического повторного вторжения со стороны Беларуси на территорию Украины, не исключает возможность так называемого "Сувалкского сценария" – вторжения на территорию стран Балтии со стороны Беларуси.

По его мнению, не случайно в последнее время Польша активно передислоцирует на это направление тяжелую бронетехнику, в частности американские танки Abrams, и недавно приобретенные южнокорейские танки и другую технику.

"Страны Запада не исключат возможности военных провокаций против Польши и стран Балтии со стороны РБ и РФ", – считает Снегирев.

Эксперт отметил, что именно в день визита Путина в Беларусь премьер Британии Риши Сунак встречается со своими коллегами из стран Скандинавии, Балтии и Нидерландов на саммите Объединенных экспедиционных сил (JEF) в столице Риге, а затем отправится в Эстонию, чтобы встретиться с британскими войсками и НАТО.

Что такое Сувалкский коридор

"Сувалкский коридор" — участок приграничной части Литвы и Польши протяженностью примерно 100 км, который на западе граничит с Калининградской областью России, на востоке — с Беларусью (расположен вблизи польского города Сувалки).

В случае войны с РФ его захват закроет союзникам НАТО путь по суше в страны Балтии и соединит территории РБ и Калининградской области России.

Визит Путина в Минск: что известно

Напомним, что сегодня, 19 декабря, впервые с 2019 года российский диктатор Путин приехал с визитом в Минск.

В официальных заявлениях говорилось, что диктаторы якобы обсудили экономическое сотрудничество, а Лукашенко заявил о "необходимости диалога с Западом".

ТСН.ua собрал подробности переговоров Путина и Лукашенко и рассказал, что осталось "за кадром" встречи.

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