Сувальский коридор и белоруская угроза: возможные сценарии войны России и НАТО

На днях немецкое издание Bild сообщило, что якобы получило доступ к секретному документу Бундесвера. Согласно документу, эскалация между блоком НАТО и Россией может состояться уже в феврале этого года.

В обнародованном документе Минобороны Германии подробно изложен возможный "Путь к конфликту" между Россией и НАТО. По информации Bild, пик обострения ситуации между НАТО и страной-оккупантом может произойти в октябре текущего года в случае опрокидывания Россией войск и ракет средней дальности в Калининград. С декабря 2024 года в районе "Сувальского коридора" происходит искусственно вызванный "пограничный конфликт" и "беспорядки с многочисленными жертвами".

Президент Украины Владимир Зеленский в заявлении для СМИ по результатам переговоров с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой, что Владимир Путин не успокоится, пока не разрушит Украину. Литва, Латвия, Эстония, Молдова могут быть следующими, если Украина не выдержит.

"Они (россияне – ред.) уже начали говорить о Финляндии, о независимости Узбекистана… Он (Путин – ред.) не закончит это все, пока мы все вместе не закончим его", – сказал украинский лидер.

На фоне этих сообщений в НАТО заявили, что в феврале страны Альянса планируют провести широкомасштабные военные учения с участием 90 тысяч военных. Во время учений будет отрабатываться сценарий нападения России на территорию стран-членов Альянса. Эти учения станут самыми большими со времен окончания холодной войны. Напомним, последние масштабные учения стран НАТО с участием более 100 тысяч личного состава состоялись в 1991 году.

Военные НАТО / Фото: Associated Press

Великобритания первой из стран заявила о намерениях отправить своих военнослужащих для участия в этих учениях НАТО. Развертывание включает 16 000 британских военнослужащих, базирующихся в Восточной Европе с февраля по июнь, авианосную ударную группу, штурмовики F35B Lightning и самолеты-разведчики.

"В ходе учений наши военные объединят усилия с коллегами из 30 стран НАТО и Швеции, что обеспечит жизненно важную гарантию против путинской угрозы", – сказал министр обороны Британии Грант Шаппс.

В свою очередь, Литва и Польша заявили о готовности провести собственные совместные военные учения в районе Сувальского коридора, которые могут состояться в апреле месяце.

"Я очень рад, что президент Польши действительно искренне отозвался на желание провести совместные учения в этом районе, который называется Сувалский перешеек", – сказал президент Литвы.

В свою очередь Дуда подчеркнул, что польская сторона восстанавливает обороноспособность именно в этой части своей страны. По словам Дуды, там создаются новые подразделения и усиливается польское военное присутствие и охрана границы.

Примечательно, что это не первые аналогичные учения в этом стратегическом для стран НАТО районе. Так, недавно, в Балтийском море у берегов Латвии и Эстонии прошли обширные морские учения "Северное побережье" с участием около 30 судов и до 3000 военных. В учениях принимали участие военнослужащие из Швеции, а также США, Канады, Нидерландов, Бельгии и Франции. Во время двухнедельных учений была отработана защита морских путей через Балтийское море. Для стран Балтии это критически важные логистические маршруты на фоне возможного сценария со стороны России по захвату Сувальского коридора.

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"Если бы заблокировали Сувальский коридор, а это достаточно легко, потому что там всего две дороги и одна железная дорога – у нас останется только морской путь и придется полагаться на него", – объяснил немецкий вице-адмирал Ян Кристиан Каак.

"Сувальский коридор" – это участок приграничья Литвы и Польши протяженностью примерно 100 км, который на западе граничит с Калининградской областью России, на востоке – с Беларусью (расположен вблизи польского города Сувалки). В случае войны с РФ его захват закроет союзникам НАТО путь по суше в страны Балтии и соединит территории РБ и Калининградской области России. Поэтому он имеет огромное стратегическое значение.

Транспортная инфраструктура здесь недостаточно развита. Через коридор проходят две автодороги, а именно: национальная дорога DK8 (Польша)/автомагистраль A5 (Литва) и национальная дорога (DK16/дорога 135 (Литва). Эти дороги узкие и в случае возможной масштабной переброски военной техники это приведет к фактической их парализации В настоящее время в рамках польской программы строительства дорог ведется строительство скоростной дороги S61, которая является частью международной автострады Via Baltica, которая теоретически позволит быстро перебрасывать военную технику в район Сувальского коридора.

Следует заметить, что есть проблемы с железнодорожным путешествием. Польско-литовскую границу в Сувальском коридоре пересекает только одна однопутная железнодорожная ветка. Проблема состоит не только в этом. Дело в том, что железнодорожный путь в Польше европейского стандарта – шириной 1435 мм. В то же время в Литве так называемый "российский стандарт", доставшийся этой стране в наследство от СССР. Ширина железнодорожного пути в Литве – 1520 мм. В октябре 2015 г. эту ситуацию налагались исправить введением в действие участка железной дороги с шириной колеи 1435 мм от польской границы до Каунаса. Но для дальнейшего движения вглубь стран Балтии пока все равно придется или перегружать военные грузы на склады, приспособленные к российскому пути.

Военные учения НАТО / Фото: Associated Press

По информации Business Insider, если танки России быстро захватят Сувальский коридор и закрепят свои позиции, они смогут отрезать Литву, Латвию и Эстонию от остальной Европы и союзников по НАТО. Тогда Альянсу придется принять сложное решение, стоит ли рисковать своими войсками для спасения балтийских стран.

Стоит отметить, что, начиная с 2014 года, Россия периодически угрожает захватить Сувальский коридор. Это часть ее гибридной войны против Запада. Цель – создать постоянную угрозу странам НАТО и давить на них.

О соответствующих угрозах со стороны РФ еще в ноябре 2015 г. заявил тогдашний командующий Сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес. По его словам, за очень короткое время белорусские и российские военные могут объединиться и заблокировать литовско-польскую границу и изолировать трех союзников НАТО от основных Альянса. Именно поэтому, по мнению Ходжеса, США и НАТО должны удерживать Россию от нападения на Балтийские страны.

"Увольнение наших союзников стоит дороже, чем сдерживание", — подчеркнул он.

Опасения безопасности коридора со стороны Литвы и Польши звучали задолго до полномасштабного вторжения. К примеру, страны еще в 2019 году договорились усилить защиту этого участка границы. Тогда Литва и Польша договорились отнести по одной бригаде к действующему в городе Эльблонг Штабу Северо-Восточной дивизии с целью защиты так называемого Сувалкского коридора. А в июле 2022 года Дуда и Науседа совместно посетили Сувальский перешеек.

По информации литовской разведки, в последние годы в Калининградской области обновляется старая и создается новая российская военная инфраструктура. В частности, формируются новые подразделения, поставляются новые вооружения и военная техника, на сухопутных и морских полигонах области идет интенсивная военная подготовка.

Кроме того, в 2017 и 2022 годах РФ провела на территории Беларуси военные учения, легендой которых была блокировка Сувальского коридора.

Так, в 2017 году по легенде учений "Запад 2017", в этом районе было создано вымышленное государство Вейшнория — очень агрессивное, прозападное, и оно начало какие-то провокационные действия против Беларуси. И вот потом союзное государство – Россия и Белоруссия – в том числе, с использованием ракетных ударов и так далее, всей мощью навалилось на эту Вейшнорию, и, конечно же, победили.

Во время проведения учений в 2022 году Сувальский коридор россияне захватывали часами. За столь короткое время может отреагировать только Литва или только Польша. Но НАТО как организации потребуются дни для принятия решения, чтобы консолидированно активировать статью 5 о совместной обороне.

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"В настоящее время для усиления стран Балтии НАТО необходимо пройти через Сувальский коридор, узкий сухопутный отрезок, разделяемый Калининградом и Беларусью, который Россия может попытаться перекрыть в случае конфликта. В этом случае помощь странам Балтии уже не придет, а Россия в зародыше прекратит любой -какую возможность блокировать Калининградскую область", – отмечалось в 20022 году в редакционной статье американской газеты The Washington Post.

После проведения этих совместных учений на территории РБ тогдашний министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что страна-агрессорка Россия может напасть на Европу. По его мнению, под угрозой находится Литва. "Я серьезно говорю, что существует очень реальная опасность того, что Россия набросится на Европу в целом", – сказал Бен Уоллес.

Российская армия / Фото: Associated Press

На фоне беспокойства стран НАТО относительно возможного военного конфликта с россией довольно противоречивыми выглядят недавние заявления ГУР МОУ по поводу того, что у России нет способностей проводить стратегические наступательные операции против других стран на суше, так как весь сухопутный ресурс находится на территории и воюет против Украины.

В частности, заместитель начальника ГУР МОУ генерал-майор Вадим Скибицкий заявил о том, что возможное развитие событий, которое может привести к вступлению Европы в войну, хотя бы стран, которые испытывают прямую угрозу собственным территориям, таким как Финляндия, Балтийские страны или Польша, он оценил как маловероятный.

Тем не менее, если Россия решится напасть на Литву, все страны НАТО должны вступить в войну, выполняя положения пункта 5 Устава НАТО о коллективной безопасности. Но дело в том, что на это должны согласиться все члены Альянса.

По мнению эксперта Центра исследования армии, конверсии и разоружения М. Самуся, Европа может пожертвовать куском Литвы во избежание Третьей мировой войны. Он считает, что Путин понимает, что есть та же Германия или Венгрия, возможно, Франция, не желающая прямой войны с Россией, понимают, что к ней не готовы.

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Примечательно, что в июне 2023 года в Беларусь с территории РФ были переброшены подразделения частной военной компании "Вагнер" в количестве до 5 тысяч человек. Это значительно усилило угрозу российского сценария по захвату коридора.

В свою очередь, страны НАТО активизировали проведение военных учений и наращивание группировок войск в Прибалтике. Это делается для сдерживания возможной попытки России заблокировать Сувальский коридор.

Так, например, в Литве с 16 по 27 августа прошлого года в Йонавском, Каунасском и Приенайском районах состоялись одни из самых больших полевых тактических учений "Февральский волк". А с 5 сентября по 2 октября на территории Латвии проходили комплексные военные учения Namejs 2023, организованные Национальными вооруженными силами. В учениях принимали участие солдаты союзников из США, Дании, Эстонии и Литвы, боевая группа расширенного присутствия НАТО в Латвии, интеграционное подразделение сил НАТО в Латвии и командование Вооруженных сил Канады в Латвии. Всего в учениях приняли участие около 8500 участников.

Минобороны Польши заявило о планах на несколько тысяч увеличить количество военных на границе с Беларусью, чтобы сдержать агрессора от нападения на страну. Около 10 тысяч солдат будут находиться на границе: четыре тысячи будут непосредственно поддерживать Пограничную службу, а шесть тысяч будут в резерве.

Вооруженные силы Польши / Фото: Associated Press

Не случайно в последнее время Польша активно передислоцирует тяжелую бронетехнику, включая танки "Абрамс" и полученные из Южной Кореи по этому направлению. Тяжелую бронетехнику получила 15-я механизированная бригада имени Завиши Черного 16-й Поморской механизированной дивизии имени короля Казимежа Ягеллончика (место постоянной дислокации — Гижицк, у границы с Калининградской областью) и 9-я бронекавалерийской бригады.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что еще в этом году в этом районе будет создан новый саперный батальон, входящий в состав 15-й механизированной бригады 16-й механизированной дивизии.

Кроме того, в районе польского Ломжа сосредоточены части американского 66 танкового полка, французской 7 танковой бригады и 152 пехотного полка, шведского Йетского инженерного полка и польских войск. Группировка войск насчитывает около 6 тыс. военнослужащих. Страны Запада не исключат возможность военных провокаций против Польши и стран Балтии со стороны РБ и РФ.

Об опасности возможности подобных сценариев со стороны РФ свидетельствует факт размещения на территории РБ и Калининградской области РФ дивизионы оперативно-тактических комплексов "Искандер" с дальностью поражения до 300 км. Расположены и батареи С-300, которые модифицированы для нанесения ударов по наземным целям на расстоянии до 200 км. Кроме того, Беларусь имеет 20 тактических ракет "Точка" и 60 тактических ракет Р-11. Речь идет о том, что Сувальский коридор простреливается оперативно тактическими ракетами как с территории Калининградской области РФ, так и с территории РБ.

ЗРК С-300 в Беларуси. Фото: "Белорусский гаюн"

Кроме того, коридор находится в радиусе действия зенитных ракетных систем большой дальности, дислоцированных на территории Калининградской области. Соответственно, опрокидывание военной техники и личного состава придется осуществлять без поддержки с воздуха, что значительно усложняет логистику войск НАТО. По мнению аналитиков из НАТО, эта территория уже превратилась в "зону ограничения и запрещения доступа и маневра" для сил Альянса.

К потенциальным угрозам следует отнести наличие на вооружении и на консервации ВС РБ более 1,3 тысяч танков Т-72Б. Это очень многое. Россияне сейчас расконсервируют свои танки Т-62 и Т-64. А Т-72 — новая модель, к тому же прошедшая определенную модификацию в составе вооруженных сил Республики Беларусь.

Вооруженные Силы РБ – это около 55 тысяч личного состава. Из них 15 тысяч гражданские. Сухопутные войска РБ насчитывают до 24 тысяч человек. Наиболее боеспособными являются три бригады: 38-я гвардейская отдельная мобильная бригада (Брест), 103-я гвардейская отдельная мобильная бригада (Витебск) и 5-я отдельная бригада специального назначения (Марьина Горка). Ежегодный призывной контингент составляет около 50 тысяч человек. Обученный резерв – около 290 тысяч человек. К четверти военнослужащих контрактники.

Белоруские военные / Фото: Associated Press

Если гипотетически предположить возможную долю ВС РБ во вторжении на территорию стран Балтии или Польши, то белорусы могут выставить около 15-20 тысяч подготовленного личного состава.

В российской Госдуме уже заявили, что им "очень нужен" Сувальский коридор. Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов в эфире российского телевидения заявил, что ПИК "Вагнера" отправили в Беларусь "не только для того, чтобы обучать белорусские вооруженные силы", как сообщалось ранее. "Есть такой Сувальский коридор... И вот этот Сувальский коридор в случае чего нам очень нужен", – заявил он. По его словам, в Беларуси создан "ударный кулак, который этот несчастный коридор возьмет за считанные часы".

В российских СМИ активно распространяется тезис, что "Сувальская проблема возникла не вчера, а в 1944-1945 гг., когда советская власть, страдая геополитическим идиотизмом, передала социалистической Польше города Сувалки, Августов и Белосток, предварительно отторгнув их от Белорусской ССР". И, соответственно, после распада СССР Калининградская область оказалась отрезанной от российской федерации территориями Польши, Литвы, Латвии и Эстонии, которые вступили в блок НАТО.

По информации западных СМИ, 17 января текущего года Россия провела испытания систем РЭБ в тестовом режиме в Калининграде. В результате была заблокирована работа GPS в районе Сувальского коридора и на территории Польши.

Обращаю внимание, что через несколько дней, а именно: 20 января, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск получил от РФ ракетные комплексы "Искандер". "Я даже не говорю здесь о ядерном оружии, которое всех поставило на место... Как только в Беларуси появилось ядерное оружие, все крылья опустили. И соседи, очумевшие наши, и другие", – заявил диктатор.

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На сегодняшний день командование Альянса развернуло батальон многонациональных войск в восьми странах вдоль границы с РФ. Также разрабатываются планы расширения указанных сил до уровня бригады в потенциально прифронтовых районах с целью сдерживания и дальнейшего вытеснения российского оккупационного контингента. Также страны НАТО передадут больше войск под непосредственный контроль верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерала Кристофера Каволи, также являющегося командующим американскими войсками в Европе.

Впрочем, угроза конфликта в Сувальском коридоре может быть использована Россией, чтобы давить на Украину. Цель – вынудить идти на территориальные уступки и прекратить сопротивление российской агрессии.

Ранее ряд западных и отечественных СМИ распространили заявление руководителя аппарата генерального секретаря Североатлантического альянса Стиана Йенсена, допустившего, что Украина может стать членом НАТО в случае территориальных уступок РФ. По его словам, дискуссии о будущем статусе Украины в контексте Североатлантического союза после войны уже продолжаются, в них, среди прочего, раздаются опции с отказом Киева от части территории.

Позже президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции заявил, что Украина никогда не обменяет какой-либо статус на территории. По его словам, эту позицию "четко знают партнеры" Украины.

На днях украинский лидер заявил, что давления на замороженный конфликт нет. "Пока нет. Есть разные голоса, я в медиа их слышал, читал и знаю. Есть разные голоса и есть разные обсуждения. Я думаю, что партнеры пока официально не готовы давать нам соответствующие сигналы. По крайней мере, я их лично не слышал" – заметил он.

Автор: Д. Снегирев

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