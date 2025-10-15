Суют танками, БМП и пехотой: россияне пошли в массированное наступление на одном из участков фронта

MLRS

Реклама

Россияне второй раз за несколько дней пошли механизированным штурмом под Добропольем. Оккупанты пытаются отбить у наших войск село Владимировка, где частично заблокированы войска противника.

Помогают отразить эти атаки украинские ракетные войска. Установка MLRS типа «Хаймарс», которая стреляет дальнобойными ракетами, в очередной раз помогла остановить российское наступление.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Юлии Кириенко.

Реклама

Шесть танков, несколько десятков бронемашин и сотни российской пехоты на мотоциклах пытались прорваться в село Владимировка. Чтобы отрезать наши войска и разблокировать свои.

Оператор дальнобойной установки снова готовится к стрельбе. Утро необычно интенсивное, говорят воины ракетных войск. Такого штурма со стороны врага на этом участке фронта не было несколько месяцев подряд.

С каждой лесополосы раздаются выстрелы дальнобойной артиллерии. На этой MLRS работают двое. Пока один управляет гусеничной техникой, другой вносит данные в планшет для выстрела. Еще одна ракета летит в сторону колонны и таки останавливает ее.

Ракетчики уверенно стреляют из MLRS, потому что именно они первый экипаж этой машины, с тех пор как ее поставили в Украину международные партнеры. Воины еще в начале полномасштабного работали из «Смерчей». И в 2022 году даже когда ехали на обучение за границу, не сразу поверили, что пересядут на MLRS.

Реклама

Эта реактивная система такая же, как и «Хаймарс». Только тот на колесах, а MLRS на гусеничной платформе «Брэдли». Поэтому совсем не боится грязи полей Донетчины. Быстро перемещается между лесополосами, чтобы выбрать край нашу точку для стрельбы. Из нее ракетчики сожгли не одно укрытие врага. Особенно, когда еще через год, в 2023-м получили дальнобойные ракеты «АТАКАМС».

Тогда воины существенно обезглавили армию врага. Теперь прикрывают наших штурмовиков на Добропольской операции. Говорят, ракет не жалеют. И запас есть. Хотя и неоднократно чувствовали, как политические обстоятельства на международной арене влияют на поставки.

Сейчас, чтобы уничтожить MLRS оккупанты не жалеют даже «Искандеров». А потому расчет после каждого выстрела меняет позицию. И пока едут на новую, командиру MLRS сообщают из штаба — колонны россиян окончательно остановлены. Теперь дело за операторами дронов, которые добивают вражескую технику на поле боя.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об окружении российских подразделений и успехах Добропольскойконтрнаступательной операции.

Реклама

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТАКОГО ЗУХВАЛОГО ШТУРМА ДАВНО НЕ БЫЛО! ВСУ жгли колонны вражеской техники