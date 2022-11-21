Свадьба на Майдане праздновали тысячи протестующих: как живут пары революционеров

Обе революции – Оранжевая и Достоинства до сих пор ассоциируются со свадебным бумом. Молодоженов венчали среди палаток и баррикад, а медовый месяц был лишь мечтой, говорится в ТСН.

Две Кристины ждут своих мужчин с фронта, воспитывают своих детях и хранят фотографии с Майдана, ведь каждую из них в свое время называли невестой революции, с разницей в 10 лет.

Кристина Есейкина – мать шестерых детей. И она и ее муж Юрий родились на Волыни, но познакомились в Киеве, на Майдане. Долго друг к другу не присматривались и обручились уже через две недели после первой встречи.

Кристина говорит, что муж ее всегда был активен и не стоял в стороне от событий в стране. Майдан, АТО, а после полномасштабного вторжения горячие точки на Востоке и на Юге. После контузии восстанавливается в госпитале.

Самому младшему сыну пары Захарчик почти год и во время своего рождения, он был героем одного из сюжетов ТСН. Тогда в сюжете говорилось, как 15-летний парень принял роды у своей матери. У Кристины были обильные роды и рожать она начала прямо на пороге перинатального центра. Пока отец звал врачей, рядом был только старший сын.

Юрий и Кристина уверены: их встреча 18 лет назад была не случайна. Говорят, их любовь с каждым днем крепнет.

“Что свадьба такая была не жалею, но жалею белое платье. До сих пор хочется белое платье”, – говорю женщина.

А Кристина Клех из Львова своему 5-месячному сыну Яреме часто показывает свадебное фото, прикрепленное на стене спальни. Она сделана в 2014 году во время Революция Достоинства, когда она и ее муж обручились на Майдане. Тогда у них была настоящая свадьба — с венчанием, торжественной походкой с музыкантами и песнями и поздравлениями с большой сцены и от тысячи незнакомых людей.

Кристина вспоминает, что о такой свадьбе даже не представляла себе, ведь с Данилой они были знакомы еще до Майдана и планировали жениться летом 14-го. Впрочем, любимый решил не ждать. “Говорит: “Христя, давай поженимся на Майдане?”. Я такая: “Да, хорошо, давай. Что нам этого не хватало?», — вспоминает женщина.

Платье пришлось одалживать у родственников. Кристина радуется, что фотографий по свадьбе много, их делали даже прохожие.

Фото со свадьбы Кристина очень хотела бы снова и снова просматривать вместе с любимым. Впрочем, Данило сейчас на службе. Как растет его сын, Захарчик видит только онлайн. “Я видел маленького буквально только 2 дня вживую. Остальные только по видео. К сожалению, война, надо быть порознь. Я люблю их очень сильно”, – говорит Данило.

Обе Кристины мечтают, что война скоро закончится, мужчины вернутся домой и годовщины свадеб они будут праздновать в семейном кругу, вспоминая, как влюбленные сердца навсегда соединили революции.

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