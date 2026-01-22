"Свадьба" с падчерицей в "Дії": в Украине наказали мужчину из-за брака

Мужчина заключил фиктивный брак, чтобы выехать за границу

Жовковский районный суд Львовской области вынес приговор мужчине, который разработал необычную схему для побега за границу. Чтобы выехать в Польшу в условиях военного положения, он официально женился на дочери своей жены, которая имеет инвалидность.

Об этом говорится в приговоре суда.

Схема для побега за границу

Как установило следствие, обвиняемый, житель Запорожской области, хорошо знал об ограничении на выезд для мужчин призывного возраста. Понимая, что закон позволяет пересечение границы для сопровождения жены с инвалидностью, он решил этим воспользоваться.

Объектом «фиктивной любви» стала его собственная падчерица, которая имеет II группу инвалидности. 12 декабря 2025 года мужчина с помощью мобильного приложения «Дія» заключил с девушкой брак, а затем получил официальное свидетельство в одном из отделов ГРАГС Запорожья.

В приговоре суда отмечается, что этот шаг был лишь «испытанием плана», который мужчина собирался в дальнейшем использовать для незаконной переправки других лиц через границу.

Провал в Раве-Русской

17 января 2026 года новоиспеченные «супруги» прибыли в пункт пропуска «Рава-Русская» на Львовщине. Мужчина предъявил пограничникам свидетельство о браке и удостоверение инвалида падчерицы. Однако пограничная служба быстро раскусила замысел — нетипичные родственные связи и обстоятельства заключения брака вызвали подозрение.

Мужчину задержали.

Версия подсудимого

В судебном заседании мужчина полностью признал свою вину. Свой поступок он объяснил отчаянием: его община находится непосредственно на линии фронта под постоянными обстрелами. По его словам, в селе сейчас проводится обязательная эвакуация, и он хотел уехать с семьей за границу.

Приговор суда

Суд учел искреннее раскаяние, отсутствие предыдущих судимостей и сложную ситуацию в регионе проживания обвиняемого. Его действия квалифицировали по ч. 1 ст. 332 УК Украины (организация незаконной переправки лиц через государственную границу).

Решение суда:

Признать виновным и назначить наказание в виде 3 лет лишения свободы .

На основании ст. 75 УК Украины освободить от отбывания реального срока, установив испытательный срок 1 год.

Напомним, в Житомире к испытательному сроку приговорили женщину, которая согласилась выйти замуж за мужчину, чтобы тот избежал мобилизации