Свадебный бум в День влюбленных: несмотря на "выходной" понедельник залы ЗАГСов заполонили влюбленные

Пожениться в День влюбленных в этом году в стране решили до полутора сотен пар.

Хотя обычно понедельник у ЗАГСов выходной, но сегодня они открыли свои двери для желающих жениться в День святого Валентина.

Об этом говорится в ТСН.19.30.

Сергей и Маргарита сегодня первыми должны были жениться в центральном ЗАГСе столицы, но на свое же торжество опоздали. Как и их свидетели. Женящиеся в День влюбленных – эта пара называет случайностью. «Когда подавали заявления, нам сказали, что вы можете 14 февраля или позже. Ну вот мы и пришли 14», – говорит жених.

Невесте оперативно одевают фату и под венец. Пока расписывают опоздавшую пару, в очереди брака ждут остальные молодожены. В День влюбленных они женятся не случайно. «Просто такой день прекрасный, радостный, мы влюблены, счастливы и решили этот день со всеми разделить», – говорит невеста.

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Что понедельник, что холодно, что неспокойные новости раздаются отовсюду – их ничто не останавливает. Любовь, уверяют, все победит. Поэтому без паники и с улыбкой они направляются в свою новую – супружескую жизнь.

Пожениться в День влюбленных в этом году в стране решили до полутора сотен пар. В позапрошлом году, когда день Валентина пришелся на пятницу, побралось в десять раз больше по всей Украине», — говорят в Минюсте.

Но эта цифра может измениться, потому что пока не известно, сколько влюбленных в День влюбленных воспользуется услугой "брак за сутки".

Однако, на этот раз молодожены предпочли не столько Дню влюбленных, сколько магии чисел. Свадебный бум ожидается 22.02.2022 – в день сплошных двоек. Только в Киеве должны поженится почти 300 пара.

А по случаю праздника в Греции дайверы решили погрузиться на морское дно, где получили плакаты с сердчеками. А одна из пар даже поцеловалась.

В Великобритании устроили романтический ужин для львов. Смотрители Лондонского зверинца надеются, что после такого свидания Арья и Бану подарят им львят.

А на юге Франции решили порадовать парочки изысканным блюдом – устрицами в форме сердца. Подают их парам только 14 февраля в сети известного ресторана на французском побережье. Выращивают неподалеку местные фермы. Одна порция устриц в форме сердца стоит 95 долларов.

Тем временем в Таиланде 4 десятка пар решили пойти под венец в День святого Валентина. Но венчаться решили не банально — на слонах.