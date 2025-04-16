"Свадебный „Мавик“ изменил ход войны": военный рассказал, как каждый метр фронта контролируется с неба

Юрий Филатов / © ТСН

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Каждый мэтр фронта сегодня контролируется с неба. Насыщенность именно «Мавиками» появилась благодаря гражданским после полномасштабного вторжения, которые принесли «свадебные дроны» на войну.

Об этом в эксклюзивном интервью Евгению Плинскому для ТСН рассказал Юрий Филатов, координирующий все дроны в Третьей штурмовой бригаде.

«Насыщенность именно „Мавиками“ — это инициатива, которая появилась с земли. Это такая потребность, которая возникла спонтанно и была принесена во многих случаях именно гражданскими, которые пришли в армию в 2022 году. Они принесли с собой эти игрушечные, свадебные дроны. И эти свадебные дроны действительно изменили ход войны. Поэтому это остается очень важным и было началом», — говорит военный.

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Впрочем, по его словам, за три года полномасштабной войны изменился и подход, и восприятие этих дронов. Во первых, больше никто не называет эти дроны «свадебными».

«Потому что это основа действительно всей работы. Соответственно сейчас работает система, и она построена эшелонированно. Уже не так, что там расчет сам себе куда-то уехал, сам себе куда-то улетел, сам себе что-то нашел и потом докладывает. Оно уже работает не так. Сейчас это система наблюдательных пунктов, которая управляется централизованно, у которой есть четкое понимание задачи каждой группы. Каждый метр фронта контролируется с неба», — рассказал Юрий Филатов.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Третья ШТУРМОВАЯ ВПЕРВЫЕ раскрывает ТАЙНЫ своих ДРОНОВ: ЭШЕЛОНИРОВАННАЯ Зона ПОРАЖЕНИЯ ВРАГА