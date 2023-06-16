Свечи за упокой: в Киеве мама учеников говорит, что учительница преследует ее из-за увольнения из школы (видео)

В Киеве разразился скандал с учительницей изобразительного искусства, которая по версии родителей, унижала их детей, позволяла себе на них кричать и преподавать в классе на русском.

На видео, которое записали ученики, учительница объясняет детям, что будет говорить "как Соловьев(а) по российскому телевидению", потому что они по-другому ее не понимают.

Скандал в специализированной школе №197 им. Дмитрия Луценко закончился тем, что учительницу быстро уволили, еще в апреле. Но конфликт неожиданно продолжился.

Недавно уволенная учительница подошла к одному из учеников и сказала мальчику, что по субботам ставит за его мать свечи за упокой в церкви. Об этом в социальной сети написала мама парня.

Срывалась на крик и относились к детям пренебрежительно

Антонина Картушинская – мама ученика, говорит, что шокирована такими действиями уволенного педагога.

"На учительницу изобразительного искусства Светлану Кизуб поступали неоднократные жалобы от детей и родителей. Она пренебрежительно относилась к детям на уроках, особенно мальчикам. Часто срывалась на крик, называла детей "хохлами", а одного из учеников школы схватила за горло. Я уже молчу, о том что она прибегала к преподаванию на русском языке, даже если дети были против, позволяла себе унижать учеников. Все это игнорировались администрацией школы. Нам говорили, что с учительницей проведены разъяснительные беседы, но никакого выговора она не получила. Возможно потому, что учительница проработала в школе 13 лет и действительно многое сделала для учебного заведения. Но 14 апреля Кизуб уволили благодаря неравнодушным родителям и быстрому реагированию со стороны Минобразования, которому было предоставлено доказательство — аудиозаписи с ее поведением во время урока", — рассказывает сайту ТСН.ua Антонина Картушинская.

Она добавляет, что ее дети учатся в этой школе в 5 и 11 классах. А аудиозапись со скандальной речью учительницы записали в 5-классе, где учится ее дочь.

Школа в Святошинском районе, где произошел конфликт / фото guide.kyivcity.gov.ua

"А за что уважать детей?"

"Увольнение произошло после последнего инцидента в 5-м классе, где учится мой ребенок и соответственно я причастена к этой инициативе. Мы с родителями уже даже собрали подписи с требованием разобраться с поведением учительницы, но еще не успели отправить это заявление. Дети все время жаловались на грубость от учительницы, но случайно удалось записать, что она говорит во время урока. На записи Светлана Кизуб очень громко кричит на детей и говорит, что будет с ними говорить как Соловьев по российскому телевидению, потому что не умеет ссориться по-украински. Это видео было отправлено в Минобразования. А через два часа в школу приехала комиссия с проверкой. Ее вызвали на разговор. Учительницу попросили объяснить свое поведение, на что она ответила: "А за что уважать детей?". Ее после этого сразу уволили", — рассказывает мама учеников.

Ставит свечи за упокой по субботам

По словам Антонины Картушинской, в минувший вторник ее сын, ученик 11-го класса гулял с одноклассником в парке возле школы.

"Бывшая учительница знает сына, потому что преподавала у него изобразительное искусство. Кизуб обратилась к моему сыну с просьбой передать мне привет и добавила, что каждую субботу она ходит в храм и ставит мне свечу за упокой. Сын смутился и говорит: а как вы можете ставить за упокой свечи, если человек жив? На что она ответила, мол, чтобы ей досталось за совершенное. Бред, но это было сказано парню в присутствии другого ребенка, что я лично расцениваю, как совершение психологического насилия. Скажу вам честно, если бы бывшая учительница не зацепила за живое моего сына, то я бы этот пост не писала. Так поступать - недопустимо. Хорошо, что мой ребенок абсолютно адекватный и не страдает паническими атаками, что мама умрет", — отмечает Антонина Картушинская.

Угрозы и заявление в полицию

Она добавляет, что в среду после того, как был опубликован пост, ей начали поступать угрозы в частные сообщения. Антонина подозревает, что их пишут знакомые бывшей учительницы, потому что в сообщениях аноним просит ее "не лезть не в свои дела и не портить жизнь гражданам".

"Также мне написала Светлана Кизуб, что я якобы делаю себе рекламу за счет школы. Странно это слышать. Какая может быть для меня реклама в этой ситуации, кроме потраченных нервов? Ведь я тоже педагог - работаю в медицинском заведении психотерапевтом, параллельно преподаю в университете. Какая реклама? А что касается угроз в социальных сетях, то я это расцениваю, как преследование", — рассказывает Антонина Картушинская.

Кроме того, стало известно, что уволенная учительница уже неофициально трудоустроилась в частную школу. Ведь ее просто уволили, оставив все полученные категории и квалификации.

"Прямых доказательств у меня нет, но по слухам, она снова преподает в частной школе, у которой нет лицензии. Я себе представляю, какие там будут довольные родители и дети. Вчера, я ходила с сыном и его одноклассником в полицию, написала заявление. Его приняли к рассмотрению", – говорит взволнованная мать.

Хотела только поблагодарить за увольнение

Сайт ТСН.ua пообщался со Светланой Кизуб. Она не отрицает, что имела разговор с учеником 11-го класса, но о свечах по субботам в церкви не вспоминает.

"Да, я подходила к ребенку, потому что я знаю его и он меня тоже, мы не чужие друг другу. Я подходила с добрыми намерениями, а именно — поблагодарить его маму. Может показаться, что она оказала для меня не очень хорошую услугу, но действительно услугу. И я хотела поблагодарить от всей души. Так сложились обстоятельства, что я уволилась из школы.По собственному желанию я бы не уволилась. Поэтому решила через ученика поблагодарить его маму, потому что не смогла с ней связаться. Жалею, что не попросила у мальчика телефон мамы. Но почему он так все воспринял и такое передал маме, я не знаю. В социальных сетях я прочитала тот весь негатив, который на меня выливают и поэтому имею очень плохое состояние души. Через социальные сети нашла Антонину, и попросила у нее помощи, как у психолога, надеялась, что найдем общий язык. Но она мне отказала. Сказала, что ей со мной не о чем разговаривать. Но она профессиональный психолог и я к ней обратилась, как к специалисту – поговорите со мной, у меня очень подавленное состояние», – рассказывает нам Светлана Кизуб.

Бывшая учительница говорит о буллинге к себе

Женщина рассказывает, что хотела как лучше. Она добавляет, что нервничает и не знает, что ей дальше делать.

"Дети и муж меня сейчас очень поддерживают, но, честно скажу, я сейчас на кухне уже взяла нож в руки, потому что я после такого буллинга. Вот зачем еще и мое фото выставили в социальной сети, мол, вот она. Зачем? Чтобы на меня плевались? Что я такого плохого сделала, я что обзывала эту маму, как-то навредила ей физически?", — жалуется бывшая учительница.

Женщина отрицает, что после увольнения устроилась в частную школу.

"Нет, я нигде с апреля не работаю. Решила лето провести без работы, а дальше буду искать. Пока я стою на бирже. Откуда взяли, что я уже в частной школе, правда, я не понимаю", — добавляет Светлана Кизуб.

Она прокомментировала аудиозапись, которую записали ученики, где говорит по-русски.

"Я их предупреждала. Я сказала детям, что буду разговаривать на русском, чтобы не портить украинский язык. Да, я сказала, что буду разговаривать как Соловьева, но сказала в женском роде. То есть — не он и не она. Я не пропагандировала никого оттуда. (намекает на Россию.) Занималась волонтерством все лето, отдавала всю душу и сердце школе и родной Украине", — уверяет Светлана Кизуб.

Возможно, устала от школы

Что касается увольнения из школы, то женщина объясняет это так:

"Антонина создала такие обстоятельства, что мне пришлось уволиться. Она не обратилась ни к директору, ни ко мне. Она и сейчас не хочет со мной говорить. Я думаю, что у нее есть зуб на школу, и сейчас она воюет со школой из-за меня, а я в подавленном состоянии. Я просто не понимаю: почему я? Я никогда не говорила на детей "хохлы". А на русском заговорила, чтобы привлечь к себе внимание детей. Прозвенел звонок, а они шумели. Я попросила: дети уже начался урок. А они и дальше не слушают. И уже тогда я им сказала, что перейду на русский язык, потому что вы на украинском меня не слышите и не понимаете. А портить украинский язык, я не хочу. Я — учитель, я стою перед вами и жду, когда уймитесь, а вы меня не уважаете. Почему же я вас должена уважать? А то, что обо мне пишут я могу только назвать буллингом против меня", — объясняет Кизуб.

Она говорит, что действительно хотела поблагодарить маму парня за то, что помогла уйти из школы.

"Дети, можно сказать, меня не уважают. Возможно, я устала от школы. Ведь я не просто работала, я отдавалась школе. Я жила школой, мне это нравилось. И Антонине я благодарна, потому что мой муж советовал мне уволиться, поскольку из-за работу у него не было женщины, а у детей мамы. Я бы сама не уволилась, но так случилось. После увольнения прошло два месяца. Теперь я чувствую, что я жена для супруга и мама для своих детей. Поэтому я благодарна Антонине, что она меня вернула в семью", — рассказывает бывшая учительница.

Что говорят в школе?

Светлана Куца, директор специализированной школы №197 им. Дмитрия Луценко говорит, что прочла пост мамы о свечах в социальных сетях. А об уволенной учительнице рассказывает, что та давно работает в школе – преподавала изобразительное искусство и предмет технологии. У нее есть соответствующее образование. Учительница – профессиональная художница.

«Она вела в школе кружок, дети к ней увлеченно бегали на занятия. Были многочисленные выставки детских работ, многочисленные победители разных конкурсов, все это было… Но, пожалуй, выгорание, которое может быть у педагогов, произошло с ней. Считаю, что ее поведение на уроке было недопустимым. А именно то, что все услышали из аудиозаписи, которую записала девочка пятого класса. Учительница так себя не могла вести, это недопустимо. Я слышала о конфликте вне школы, но не могу повлиять на учительницу. Думаю, что в этой ситуации должны разобраться, но уже не педагоги. Для нас главное, чтобы не возникало барьера в коммуникации с семьями наших детей, и я пытаюсь выстроить отношения так, чтобы они были максимально открытыми", — пояснила нам свою позицию Светлана Куца.

Скандал в школе Киева

Что говорят в полиции?

В полиции Святошинского района нам подтвердили, что мама детей обратилась к ним с заявлением.

"Женщина сообщила, что бывшая учительница угрожает ей и преследует ее детей. В настоящее время проводится проверка изложенных фактов, после чего будет определена правовая квалификация события", — сообщили нам в полиции Святошинского района.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал о скандале в школе Киева: учительница, которая травила детей и прославляла Россию, после огласки уволилась.

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