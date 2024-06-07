Свет по 2-4 часа в сутки: энергетический эксперт дал прогноз, что ждет Украину зимой

В Украине на этой неделе каждый день действуют графики отключения света. Их применяют круглосуточно. Причиной сложной ситуации послужили российские удары по объектам энергетической инфраструктуры. Поэтому генерации электроэнергии недостаточно для покрытия потребления по всей стране.

Особенно тяжелой может быть зима 2024-2025 годов. Прогнозы по ее прохождению раздаются неутешительные: два-четыре часа электроэнергии в день, вероятно, будут иметь украинцы.

О максимально возможных ограничениях зимой и областях, которые могут страдать больше всего, в комментарии сайту ТСН.ua рассказал заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский.

Будет ли свет осенью

По его словам, осенью и зимой электроэнергия будет неравномерно распределена по всей территории Украины.

“Я думаю, что россияне будут продолжать все “добивать”. И самая главная проблема, которая у нас будет — это проблема с пересечениями между областями и с распределением электроэнергии", — говорит эксперт.

Впрочем, Андрей Закревский ожидает, что к осени 2024 года ситуация улучшится.

“Потому что сейчас отключения электроэнергии в основном наблюдается из-за дефицитов и пиков электроэнергии в Европе. Когда мы просто не можем купить электроэнергию дешево в соответствии с нашими тарифами. Будет осень-начало зимы, в Европе будут профицитные недели, даже месяцы в некоторых странах", — рассказал он.

Эксперт уверен: в течение всего дня у украинцев будет электроэнергия.

"Кроме пиков, не то что два-четыре часа ... Я ожидаю, что в день по шесть-восемь часов будет у нас электроэнергия и мы спокойно будем ее брать", — говорит Андрей Закревский.

Будут ли отключать свет зимой

По его словам, центральные и западные области могут вообще пройти сезон без отключений электроэнергии.

"По одной простой причине: там достаточно пересечений с западной границей, и мы будем получать помощь в пределах тех цен, которые можем себе позволить. А вот прифронтовые области и области, где россияне будут перебивать нашу сетевую инфраструктуру, там могут быть блекауты и по несколько суток, к сожалению. Подчеркиваю, там, где именно прифронтовые области", — рассказал эксперт.

Андрей Закревский уверен, что полного блекаута в Украине не будет — россиянам не удастся его создать.

“Хотя попадание в харьковскую вышку — это как раз демонстрация того, что они могут попадать в линии электросетей. Это не будет привносить очень хороший результат для россиян, потому что очень дорого. Это очень высокоточные ракеты. И нам починить вышку будет намного дешевле, чем им туда попасть”, — говорит эксперт.

Кроме того, по его словам, к осени 2024 ожидается повышение эффективности украинской противовоздушной обороны.

"Из областей, которые сейчас больше всего страдают (от обстрелов России — ред.), это Запорожская, Харьковская, Сумская, Херсонская, Одесская. На этих вот границах, я думаю, у нас большие проблемы и останутся. В общем, думаю, что ситуация будет улучшаться. Из-за ПВО это во-первых. Второй момент — более дешевые цены из Европы нам позволят обеспечивать электроэнергию центральные и западные области”, — рассказал Андрей Закревский.

Он говорит, что свет осенью и зимой будет значительно дольше, чем два-четыре часа в день.

“Центральные области днем у нас будут снабжены электроэнергией. И то, что писали о двух-четырех часах в день — я в это не верю. Будет гораздо больше”, — рассказал эксперт.

Он отметил, что некоторые области зимой могут сильно страдать от нехватки тепла.

"Есть проблема с теплом. И вот Харьковская, Сумская области с точки зрения тепла будут страдать. Это насущная и главная проблема на самом деле. Я этого боюсь больше, чем недостатка электроэнергии", — говорит Андрей Закревский.

Отключение света в Киеве и области

По его словам, сегодня больше всего от отключений страдает Киевщина из-за неравномерного распределения электроэнергии в сети.

“Киев — это большая городская агломерация, которая создает больше пиков потребления, чем другие. И столица дорогостоящую электроэнергию, которую мы сейчас закупаем, которой у нас не хватает в пики, направляет для того, чтобы метро работало, чтобы работала инфраструктура. И на конечного потребителя идут отключения. Но в то же время тот же конечный потребитель пользуется электротранспортом, водой, канализацией… И принимают простое решение, что лучше вы побудете без света и кофе, однако не застрянете в метро, или у вас не станет вонять канализация из-за того, что перестали ее качать”, — объяснил Андрей Закревский.

Эксперт напомнил, что весной 2024 года, когда Россия уничтожила Трипольскую ТЭС в Киевской области, в Украине было истощено ПВО.

“Тогда была другая ситуация. Сейчас шведы нам предоставляют два самолета дальнего обнаружения воздушных целей, которые очень крутые. И нам сейчас уже ракет "насыпали". Так что я думаю, что у нас значительно улучшилась ситуация. Ситуацию, происходившую в марте в нашей энергетической системе, допустили наши союзники. Провели удары, конечно, россияне. Но допустили ее наши союзники тем, что просто не предоставили нам достаточное количество ракет и лишили нас оперативно-разведывательной информации по целям", — говорит эксперт.

Читайте также: