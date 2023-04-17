"Света белого нет, наверное, не умер": трое волонтеров чудом выжили во время обстрела их авто

Почти за год полномасштабной войны, только по официальным данным, российские оккупанты убили 53 волонтера, а реальные потери станут известны только после нашей победы.

53 волонтера убили российские оккупанты почти за год полномасштабной войны и это только официально подтвержденные случаи, зафиксированные на платформе памяти "Мемориал". Сколько ранены — отдельной статистики нет. Одни из них — трое везших помощь волонтеров, которых российские оккупанты целенаправленно обстреляли, говорится в ТСН.

Тарас, Сергей и Сергей в конце февраля пытались не паниковать, а действовать. Они киевляне и до начала полномасштабной войны не были знакомы.

Когда их пути пересеклись, в только что деоккупированные села, они заезжали уже вместе, везли лекарства и продукты. Киевщина, Черниговщина, а дальше была Харьковщина. В мае большинство региона еще было под оккупацией. Они везли помощь в деревню на линии фронта недалеко от Балаклеи.

Они ехали по желтому бусике, на котором было написано, что это гуманитарная помощь. Затем выяснится, что за ними следил вражеский беспилотник, и как только машина выехала на холм, их целенаправленно обстреляли россияне из минометов. “Первые мысли – я умер. Но потом понимаю, что света белого нет, видимо, не умер. Здесь слышу Сергей кричит, их взрывом выбросило из машины”, – вспоминает Сергей.

“Когда попала мина, я вылетел через лобовое стекло. Уже понимал, что с ногами что-то не так”, – говорит еще один Сергей.

Россияне продолжали обстреливать, а имевший контузию Тарас пытался спасти напарников. Обоих оттащил в овраг, наложил турникеты и засыпал раны кровоостанавливающими препаратами. Впоследствии их эвакуируют военные, а врачи скажут, что выжить с такими травмами может помочь только чудо.

"Это мой второй день рождения" – так подпишет свое фото Сергей уже из немецкой клиники. Парня отправили лечиться за границу. Ему едва тридцать, он потерял обе ноги. “Сейчас у меня временные ноги, был у протезистов – сделали слепки и будут делать постоянные. Представляю, как я буду с постоянными прыгать», – говорит Сергей.

За свои ноги сражается и другой Сергей, ему уже сделали с десяток операций и это не конец. Он продолжает держать свой преподавательский фронт: читает лекции студентам онлайн. Говорит, что если бы мог вернуть время, то все равно поступил бы так же.

Поскольку россияне разбили его волонтерское авто, то Тарас пошел водителем в Вооруженные силы Украины, через несколько дней отправляется в Авдеевку.

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