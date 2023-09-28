Света может не быть по двум причинам: к чему готовиться украинцам зимой

Украинцам следует подготовиться к возможным отключениям электроэнергии осенью и зимой. Есть две причины, по которым в Украине могут выключать свет.

Об этом в эфире программы "Сніданок з 1+1" рассказал гендиректор компании-поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко.

Отключение света в Украине – причины

Коваленко отметил, что отключение электроэнергии в Украине может происходить по двум причинам. Первая из них – недостаток собственной генерации.

Также читайте В "Укрэнерго" сделали заявление о вероятности отключения света

"Первая причина – когда нет генерации, нет производимой электроэнергии. Мы, к сожалению, являемся дефицитным государством, у нас не хватает на пиках собственной электроэнергии", – пояснил гендиректор Yasno.

В то же время он подчеркнул, что это проблема, у которой есть решение.

"Летом, когда у нас много было ремонтов, мы привлекали помощь экстренной электроэнергии из Европы. То есть проблему генерации можно решить с помощью экстренной помощи или коммерческого импорта", – сказал Коваленко.

Вторая причина, по которой могут быть отключения света в Украине – если будут повреждены сети.

"Отвечая на главный вопрос – что ожидать, я честно скажу – никто не знает, чего ожидать, потому что никто не знает, куда будут попадания. Надеюсь, что не будут, но я всем советую персонально и я к этому готовлюсь, что надо быть готовым, что отключения возможны”, – предупредил гендиректор Yasno.

К слову, в "Укрэнерго" сообщили, что энергетические объекты Украины будут иметь активную и пассивную защиту от российских атак зимой.

Читайте также: