Свежая рыба несет смертельную угрозу: на рынках Днепропетровщины находять продавцов-нарушителей

Рейды будут продолжаться до снятия рыбного запрета, ведь продажа рыбы запрещена даже из частным водоемов.

На Днепропетровщине действует тотальный запрет на отлов и продажу рыбы. Она распространяется даже на частные пруды, которые никак не соединены с реками, куда могли попасть вредные вещества после теракта на Каховской ГЭС. Уже более двух недель специальные комиссии проверяют рынки по всей области, ищут запрещенный улов, говорится в ТСН.

На центральном рынке Днепра при появлении комиссии свежая рыба лежит на прилавках, а продавцы разбегаются. Но потом начинают убеждать, что рыба импортного происхождения с документами и не совсем свежа, а заморожена. Ятки со свежей рыбой сейчас пустые.

Специалисты призывают ни в коем случае не брать рыбу с рук или на стихийных рынках, потому что после подрыва Каховской дамбы попало в воду, употребление такой рыбы может стоить жизни. "Угрожает ботулизмом, если рыба вяленая, копченая, ботулизм — это очень быстро распространяющаяся болезнь, заболевание очень тяжелое, с тяжелыми последствиями", — говорят специалисты.

Ботулизм – это болезнь, которая очень быстро распространяется

Полный запрет на отлов и продажу действует на Днепропетровщине от 16 июня. Рыбаки не разрешают даже в частных прудах.

Последствия подрыва россиянами дамбы, Днепропетровщина почувствовала сразу, уже на следующий день тысячи рыб погибли на сухом дне Каховского моря. Только из села Марянское в Криворожье тогда вывезли почти тонну мертвых карасей, которых вручную пришлось собирать для утилизации.

После этого рыбоохранные патрули ежедневно выходят на берег Каховского водохранилища, чтобы контролировать ситуацию с морем рыбы. Каждый день проверяют и рынки по всей области.

За две недели проверок, комиссия побывала на почти 90 рынках, поймали трех нарушителей, товар изъяли, штрафы наложили.

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