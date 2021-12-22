Свидание с печальным завершением: молодые люди подсыпали девушкам психотропные вещества в вино

Напиток выпила одна женщина.
Свидание с печальным завершением: две девушки пошли на встречу с двумя парнями. Впрочем, кончилось все грустно. Девушка утверждает, что им подсыпали в алкоголь психотропные вещества. Но по иронии судьбы – якобы, выпила только одна из них.
Подробнее об истории свидания – в сюжете Сніданку з с 1+1.
На видео видно, как мужчина приносит напитки и осторожно отдает их девушкам. Одна отказывается, но очевидно, молодой человек настаивает. Это было свидание на четырех.
Леся вспоминает, что в тот вечер все было отлично: приятная компания, хороший ресторан, вкусная еда и вино. В первом заведении посидели около двух часов, а потом ребята предложили еще заехать в бар, говорит девушка. У нее вызывало подозрение, что мужчина решает, кто из какого стакана будет пить. Потому уже там Леся отказалась от выпивки, но выпила ее подруга.
Реакция на несколько бокалов вина была необычной, вспоминает девушка: "Она говорит мне такие фразы... Это не может быть от вина. Говорит, что ей что-нибудь подсыпали, но это быть от вина, печет во рту. Она открывает каждый раз окно и говорит: "Я не понимаю: меня или тошнит, или я не могу вдохнуть." услуги не используя физическую силу".
С подругой сейчас все хорошо, но общаться с камерой она отказалась. Сказала, что хочет забыть эту историю. Также "Завтрак" захотел услышать позицию этого парня по свиданию: "Думаю, что это дурака". Впрочем, потом он начал угрожать судом: "Может быть гражданский иск и к ней, и к вам, и вашему телеканалу. Унижение чести и достоинства, распространение личной информации. Ну, и там столько всего можно приклеить".
На видео с камеры наблюдения, которое нам предоставила Леся, видно, что мужчина отдает конкретные стаканы девушкам. Впрочем, объяснять это он отказался.
Если же вы на свидании с малознакомым человеком чувствуете, что вам резко становится плохо, то информируйте друзей и вызывайте скорую, советует адвокат Богдан Кушнир: "В больницу можно вызвать плицию и написать заявление, что вас пытались отравить или что-то вам подсыпать. Возможно, это была даже попытка изнасилования.
Леся написала заявление в полицию. Она имеет адвоката и по следственному запросу ожидает видео со всех камер от заведения, в котором, вероятно, произошла эта ситуация.