Свидание с печальным завершением: молодые люди подсыпали девушкам психотропные вещества в вино

Напиток выпила одна женщина.

Свидание с печальным завершением: две девушки пошли на встречу с двумя парнями. Впрочем, кончилось все грустно. Девушка утверждает, что им подсыпали в алкоголь психотропные вещества. Но по иронии судьбы – якобы, выпила только одна из них.

Подробнее об истории свидания – в сюжете Сніданку з с 1+1.

На видео видно, как мужчина приносит напитки и осторожно отдает их девушкам. Одна отказывается, но очевидно, молодой человек настаивает. Это было свидание на четырех.

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Леся вспоминает, что в тот вечер все было отлично: приятная компания, хороший ресторан, вкусная еда и вино. В первом заведении посидели около двух часов, а потом ребята предложили еще заехать в бар, говорит девушка. У нее вызывало подозрение, что мужчина решает, кто из какого стакана будет пить. Потому уже там Леся отказалась от выпивки, но выпила ее подруга.

Подсыпали психотропные вещества: как готовиться к свиданиям с малознакомыми людьми

Реакция на несколько бокалов вина была необычной, вспоминает девушка: "Она говорит мне такие фразы... Это не может быть от вина. Говорит, что ей что-нибудь подсыпали, но это быть от вина, печет во рту. Она открывает каждый раз окно и говорит: "Я не понимаю: меня или тошнит, или я не могу вдохнуть." услуги не используя физическую силу".

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С подругой сейчас все хорошо, но общаться с камерой она отказалась. Сказала, что хочет забыть эту историю. Также "Завтрак" захотел услышать позицию этого парня по свиданию: "Думаю, что это дурака". Впрочем, потом он начал угрожать судом: "Может быть гражданский иск и к ней, и к вам, и вашему телеканалу. Унижение чести и достоинства, распространение личной информации. Ну, и там столько всего можно приклеить".

На видео с камеры наблюдения, которое нам предоставила Леся, видно, что мужчина отдает конкретные стаканы девушкам. Впрочем, объяснять это он отказался.

Если же вы на свидании с малознакомым человеком чувствуете, что вам резко становится плохо, то информируйте друзей и вызывайте скорую, советует адвокат Богдан Кушнир: "В больницу можно вызвать плицию и написать заявление, что вас пытались отравить или что-то вам подсыпать. Возможно, это была даже попытка изнасилования.



Леся написала заявление в полицию. Она имеет адвоката и по следственному запросу ожидает видео со всех камер от заведения, в котором, вероятно, произошла эта ситуация.