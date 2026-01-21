"Свидетель Иеговы" отказался от повестки и уклонился от мобилизации: наказали ли его

Мобилизация в Украине / © ТСН

Раховский районный суд Закарпатской области вынес приговор жителю поселка Ясиня, который отказался от призыва на военную службу, ссылаясь на свои религиозные убеждения. Суд признал его виновным в уклонении от мобилизации и назначил реальное наказание.

Об этом говорится в приговоре суда.

Мужчина отказался от повестки

Обвиняемый, который работает кочегаром в местной школе и воспитывает малолетнего ребенка, состоял на учете в территориальном центре комплектования. В июне 2024 года он прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе.

Конфликт произошел 13 декабря 2024 года, когда мужчина в присутствии свидетелей отказался получать «боевую» повестку. Свой поступок он объяснил суду тем, что с 1999 года является посвященным крещеным служителем Свидетелей Иеговы.

Из показаний обвиняемого в суде: «Я не могу выполнять воинскую повинность по религиозным соображениям. Для меня неприемлемо не только оружие, но и военная присяга, форма и выполнение приказов. Я просил заменить обязанность гражданской службой, но мне отказали».

Почему суд не согласился на «альтернативку»?

Защита настаивала на оправдательном приговоре, ссылаясь на статью 35 Конституции Украины и практику Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Однако судья отклонил эти аргументы, разъяснив важные юридические нюансы:

Закон об альтернативной службе в Украине касается только срочной службы, а не мобилизации во время военного положения. Конституционная обязанность: Статья 65 Конституции (защита Отечества) является обязательной для всех граждан, независимо от вероисповедания, особенно во время оборонительной войны. Небоевые должности: Суд отметил, что в Вооруженных Силах есть много профессий (повара, механики, медики), которые не требуют непосредственного участия в боях, но обвиняемый отказался от службы в целом.

Приговор суда

Прокурор требовал для мужчины 4 года лишения свободы. Суд учел, что подсудимый ранее не был судим и имеет семью, однако назначил 3 года реального заключения.

Главной причиной того, что закарпатцу не дали испытательный (условный) срок, стала «повышенная общественная опасность». По мнению суда, освобождение от наказания за уклонение от защиты Родины во время агрессии врага «создало бы у общества негативное впечатление безнаказанности».

Приговор еще может быть обжалован в апелляционном суде в течение 30 дней.

Напомним, с 1 января 2026 года повестки в Украине будут вручать по-новому. Теперь их можно получить не только по месту жительства или работы, но и в учебных заведениях, на общественных мероприятиях, в государственных учреждениях, на блокпостах и в пунктах пропуска через границу.