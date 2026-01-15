"Свидетель Иеговы" получил 7 повесток и отказался от мобилизации: наказали ли его

Мобилизация в Украине / © ТСН

Реклама

В Обухове суд вынес приговор лаборанту местного лицея, который из-за религиозных убеждений повестки.

Об этом говорится в приговоре Обуховского районного суда Киевской области.

Семь повесток и одна позиция

Обвиняемый — 47-летний уроженец РФ, гражданин Украины. Он работает лаборантом в Академическом лицее №5 в Обухове. Мужчина не отрицал фактов: он действительно обновил данные в ТЦК, прошел медицинскую комиссию, которая признала его годным, и получил за год всего семь повесток.

Реклама

На все вызовы он появлялся, кроме последних двух — на отправку в боевые части. Свой отказ мужчина объяснил членством в организации «Свидетели Иеговы», где он является священнослужителем уже более 25 лет.

Из показаний обвиняемого: «Мои религиозные убеждения запрещают брать оружие в руки. Я уважаю законы Украины, занимаюсь волонтерством, помогаю переселенцам, но проходить военную службу мне запрещает официальная позиция моей церкви. Я просил направить меня на альтернативную гражданскую службу, но мне отказали».

Позиция суда: альтернативная служба — не для мобилизации

Суд исследовал письма от «Религиозного центра Свидетелей Иеговы», которые подтверждают, что является посвященным крещеным служителем с 1996 года. Однако эти аргументы не стали основанием для оправдания.

Судья отметил несколько ключевых юридических моментов:

Реклама

Закон об альтернативной службе: Согласно законодательству, альтернативная (невоенная) служба вводится вместо срочной, а не вместо призыва по мобилизации. Конституционная обязанность: Статья 35 Конституции Украины четко указывает, что никто не может быть освобожден от обязанностей перед государством по мотивам религиозных убеждений. Насущнаянеобходимость: Суд сослался на позицию Верховного Суда от 2024 года — в условиях вооруженной агрессии защита суверенитета имеет приоритет, а религиозные убеждения не являются абсолютным основанием для уклонения от мобилизации.

Приговор суда

Поведение обвиняемого суд расценил как прямой умысел на уклонение от призыва. Несмотря на то, что мужчина открыто заявлял о своих мотивах и не скрывался от ТЦК, закон квалифицирует это как уголовное преступление по ст. 336 УК Украины.

Решение суда: