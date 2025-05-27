Свидетель Иеговы получил две повестки и отказался от мобилизации: как это закончилось

Мобилизация в Украине / © ТСН

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В Хмельницкой области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил две повестки и отказался от мобилизации из-за «религиозных мотивов».

Об этом говорится в приговоре Нетешинского городского суда Хмельницкой области.

По данным суда, мужчина прошел ВВК, которая признала его годным к мобилизации. В августе и сентябре 2024 года 38-летний мужчина получил повестки, однако отказался от мобилизации.

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На суде житель Хмельницкой области вину отрицал. Он заявил, что является свидетелем Иеговы и не может воевать «из-за религиозных убеждений». Мужчина признал, что получал повестки, однако отказался от мобилизации. Он заявил, что «имеет глубокие и четкие убеждения, которые не позволяют ему быть военным и поддерживать военные действия, при этом он прошел альтернативную службу вместо срочной в связи со своими религиозными убеждениями».

Военный ТЦК отметил, что житель Хмельницкой области получал повестки, однако уклонился от мобилизации. Он отметил, что в армии нужны и такие специальности, которые не предусматривают участия в боевых действиях.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор суда / © ТСН

Напомним, мужчина получил три повестки и уклонился от мобилизации

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