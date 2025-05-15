Свидетель Иеговы получил две повестки и отказался от мобилизации, потому что "родню можно защищать по-другому"

Мобилизация в Украине

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В Винницкой области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил две повестки, однако категорически отказался от мобилизации. На суде он заявил, что не хочет служить из-за «религиозных убеждений».

Об этом говорится в приговоре Томишпильского райсуда Винницкой области.

По данным суда, мужчину сочли годным к мобилизации. В мае 2024 года он получил повестку, однако уклонился от мобилизации. В ноябре 2024 года он снова получил повестку, однако не пришел в ТЦК для отправки в воинскую часть.

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На суде мужчина вину возразил. Он заявил, что он «глубоко религиозный человек, свидетель Иеговы, и его учения по Библии совести не позволяют брать в руки оружие и выполнять какие-либо обязанности, связанные с военной службой». Подсудимый утверждал, что еще в 2022 году написал заявление о смене военной службы на альтернативную. Также мужчина считает, что для того, чтобы защитить свою семью, не нужно быть военнослужащим и брать оружие.

Суд критически отнесся к свидетельству подсудимого.

«Суд приходит к убеждению, что непризнание вины обвиняемым, указание религиозных убеждений как основания для уклонения от призыва на военную службу во время мобилизации, направленное на искажение фактических обстоятельств дела во избежание уголовной ответственности за совершенное», — говорится в материалах дела.

Мужчину признали виновным по статье 336 УКУ и приговорили к 3 годам лишения свободы.

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Напомним, в Кировоградской области к 3 годам лишения свободы приговорен мужчина, получивший повестку и категорически отказавшийся от мобилизации.