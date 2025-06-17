Свидетель Иеговы получил повестку и отказался от мобилизации из-за "религии": его наказали

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

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В Черкассах к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Сосновского районного суда г. Черкасс.

По данным суда, мужчина в августе 2024 года отказался получать повестку и уклонился от мобилизации.

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На суде мужчина вину не признал. Он заявил, что является членом религиозного объединения «Свидетели Иеговы». Житель Черкасс настаивал, что не может носить военную форму, брать в руки оружие, а потому просил предоставить ему возможность альтернативной службы, однако мужчине отказали. Он просил суд его оправдать.

Члены религиозного объединения подтвердили слова мужчины.

Военные из ТЦК объяснили, что пытались вручить мужчине повестку, однако он отказался от призыва.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

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Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Напомним, в Житомирской области к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы приговорили мужчину, который отказался получать повестку и уклонился от мобилизации