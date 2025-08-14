Свидетель Иеговы получил повестку и отказался от мобилизации: наказали ли его

Мобилизация в Украине

Реклама

В Хмельницкой области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который отказался от мобилизации из-за «религиозных убеждений».

Об этом говорится в приговоре Деражнянского районного суда Хмельницкой области.

По данным суда, 29 октября 2024 года житель Хмельницкой области прошел ВВК, которая признала его годным к военной службе. В конце декабря 2024 года мужчине пытались вручить повестку, однако он категорически отказался от мобилизации.

Реклама

На суде житель Хмельницкой области не признал вину. Он заявил, что с 31 июля 2022 года является свидетелем Иеговы и религия не позволяет ему воевать.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Напомним, мужчина прятался от ТЦК в магазине и вызвал скорую, потому что считает «мобилизацию незаконной»