"Свидетель Иеговы" получил повестку и отказался от мобилизации: наказали ли его
Мужчина утверждал, что его вероисповедание не позволяет ему служить в ВСУ.
Во Львовской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако отказался от мобилизации из-за «религиозных убеждений».
Об этом говорится в приговоре Жидачевского районного суда Львовской области.
Что известно об уклонении от мобилизации
26-летний обвиняемый, имея средне-специальное образование и работая младшим резальщиком бумаги, был признан военно-врачебной комиссией (ВВК) годным к военной службе. Несмотря на получение боевой повестки, он умышленно не явился для отправки в воинскую часть.
Работниками ТЦК составлен соответствующий акт о неявке.
Позиция обвиняемого и религиозные убеждения
В судебном заседании обвиняемый не признал себя виновным.
Он пояснил, что является "Свидетелем Иеговы" и имеет глубокие религиозные убеждения, которые не позволяют ему нести военную службу.
Он утверждал, что 21 января 2025 года не прибыл в ТЦК, поскольку подал заявления в государственные органы о замене военной службы на альтернативную (невоенную) и ждал ответа.
О своих религиозных убеждениях и обращениях относительно альтернативной службы он сообщал ТЦК заказным письмом.
Последствия неявки по боевой повестке осознавал, но просил его оправдать, ссылаясь на обращение об альтернативной службе.
Свидетель-священнослужитель религиозной организации «Свидетели Иеговы» подтвердил, что военная служба неприемлема для их верующих, поскольку она исключает пользование оружием и участие в вооруженных конфликтах. При этом он отметил, что военное подчинение также мешает Свидетелям Иеговы заниматься любой работой (даже поваром или водителем) в ВСУ.
Решение суда
Суд исследовал все доказательства и пришел к выводу, что виновность ЛИЦО_3 в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины, полностью подтверждена.
Суд учел, что обвиняемый был признан годным к службе, получил боевую повестку и умышленно не прибыл для отправки.
Что касается религиозных убеждений:
Суд отметил, что Конституция Украины (ст. 35) гарантирует право на свободу мировоззрения и вероисповедания и предусматривает замену выполнения воинского долга альтернативной (невоенной) службой.
Однако, Закон Украины «Об альтернативной (невоенной) службе» и Положение о порядке ее прохождения четко определяют:
Альтернативная служба не применяется в случае введения военного или чрезвычайного положения (ст. 1-1 Закона).
Действующее законодательство не предусматривает освобождение от призыва по мобилизации или отсрочки от мобилизации только на основании религиозных убеждений.
Таким образом, ссылки обвиняемого на подачу заявлений о замене военной службы на альтернативную не является законным основанием для уклонения от мобилизации в условиях военного положения.
Поэтому подсудимого приговорили к 3 годам лишения свободы.
