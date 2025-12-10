"Свидетель Иеговы" получил повестку и отказался от мобилизации: наказали ли его

Мобилизация в Украине / © ТСН

Во Львовской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил повестку, однако отказался от мобилизации из-за «религиозных убеждений».

Об этом говорится в приговоре Жидачевского районного суда Львовской области.

Что известно об уклонении от мобилизации

26-летний обвиняемый, имея средне-специальное образование и работая младшим резальщиком бумаги, был признан военно-врачебной комиссией (ВВК) годным к военной службе. Несмотря на получение боевой повестки, он умышленно не явился для отправки в воинскую часть.

Работниками ТЦК составлен соответствующий акт о неявке.

Позиция обвиняемого и религиозные убеждения

В судебном заседании обвиняемый не признал себя виновным.

Он пояснил, что является "Свидетелем Иеговы" и имеет глубокие религиозные убеждения, которые не позволяют ему нести военную службу.

Он утверждал, что 21 января 2025 года не прибыл в ТЦК, поскольку подал заявления в государственные органы о замене военной службы на альтернативную (невоенную) и ждал ответа.

О своих религиозных убеждениях и обращениях относительно альтернативной службы он сообщал ТЦК заказным письмом.

Последствия неявки по боевой повестке осознавал, но просил его оправдать, ссылаясь на обращение об альтернативной службе.

Свидетель-священнослужитель религиозной организации «Свидетели Иеговы» подтвердил, что военная служба неприемлема для их верующих, поскольку она исключает пользование оружием и участие в вооруженных конфликтах. При этом он отметил, что военное подчинение также мешает Свидетелям Иеговы заниматься любой работой (даже поваром или водителем) в ВСУ.

Решение суда

Суд исследовал все доказательства и пришел к выводу, что виновность ЛИЦО_3 в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 336 УК Украины, полностью подтверждена.

Суд учел, что обвиняемый был признан годным к службе, получил боевую повестку и умышленно не прибыл для отправки.

Что касается религиозных убеждений: