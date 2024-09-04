"Свидетели несколько раз меняли показания": адвокат Коломойского рассказал о разногласиях в деле

По словам адвоката, свидетели меняли показания, а затем отказались от них.

Адвокаты Игоря Коломойского заявляют, что доводы стороны обвинения по делу против бизнесмена были сведены к показам четырех человек.

Об этом на пресс-конференции 4 сентября рассказал адвокат Олег Пушкарь.

По его словам, свидетели несколько раз меняли показания, а потом отказались от них.

“Сначала это были свидетели, они были допрошены как свидетели, они уже несколько раз поменяли показания, они отказались от своих показаний фактически. На прямые вопросы, "Скажите, вы на предварительных показаниях говорили, что Коломойский там что-то нарушал... Приведите конкретные примеры". Человек четко заявлял: "А это не мое авторство. Это мне так сказали, я так подписала…”. Потом выяснилось, что свидетелей сторона обвинения пыталась вывести из этого дела и выделила в отдельное производство", – рассказал Олег Пушкарь.

Напомним, 15 сентября 2023 года Коломойский получил новое подозрение — по поводу незаконного завладения 5,8 млрд грн в 2013-2014 с помощью сотрудников "ПриватБанка", учредителем и акционером которого он был.

По данным следствия, в 2013-2014 годах Коломойский "путем не внесения наличных средств" вывел из банка 5,7 миллиарда гривен наличных денег, однако заметили это только осенью 2023 года, после чего арестовали Коломойского и директора киевского филиала банка Сергея Волкова.

Были проведены многочисленные аудиты, в частности во время национализации банка в 2016 году, подтверждающие отсутствие состава преступления. Также о невозможности такой сделки говорят и многочисленные свидетели.

Сам бизнесмен обвинение отвергает и называет их абсурдными. По его словам, версия следствия принципиально невозможна.

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