Томас Бруннер - совладелец и генеральный директор компании "Агроплюс2006" / © ТСН

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Любите прошутто? То самое тонкое, ароматное мясо, которое подают в лучших ресторанах Европы? А если бы вы узнали, что его делают не только где-то в Италии, но и в Украине? Без антибиотиков, без химии — только мясо, время и забота. Этим делом занимается австриец, который поверил в Украинуи во время войны выращивает здесь свиней. Из них и производят европейский деликатес с 2000-летней историей.

Как и где в Украине делают прошутто и об уникальных особенностях этого бизнеса — говорится в материале ТСН.

Как иностранец приехал в Украину и основал бизнес

Как только переступаешь порог кабинета этого человека, сразу бросаются в глаза интересные детали: монитор с изображениями животных, награды за добросовестное ведение бизнеса и даже автопортрет с поросенком на руках.

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Томас Бруннер — совладелец и генеральный директор компании «Агроплюс2006» и главный герой нашей сегодняшней истории. В Украину он приехал более 20 лет назад. Одна из причин, почти классическая, — любовь.

«Самая сильная поддержка — это моя жена Ольга. Она из Днепра, архитектор, но тоже работает у нас в компании уже более 10 лет. И конечно дети, которые тоже обожают наше прошутто, нашу продукцию. Но самая сильная поддержка — конечно, от жены. Она очень предана бизнесу, этому предприятию, нашим работникам», — говорит Томас Бруннер.

Поселившись в Черкасской области, семья начала свой путь в растениеводстве. Со временем решили расширить горизонты — инвестировали в свиноводство.

«Консультанты, с которыми я работал, рассказывали о проблемах с антибиотиками в животноводстве. И мне как маркетологу это было интересно. Я видел в этом какую-то сильную миссию. Попробовали, а через год видели, что мы только на 1-2 процента животных использовали антибиотики. Чтобы вы поняли масштаб — в Украине 90 процентов свиней постоянно кормятся кормами с антибиотиками», — говорит Томас Бруннер.

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Томас Бруннер. / © ТСН

Томас мечтал сделать хозяйство не таким, как все — с качественной продукцией, без антибиотиков, которая удивит и украинцев, и европейцев. Для этого нужно было воплотить масштабный замысел: построить два крупных объекта, стоимость которых превысила 100 миллионов гривен. Один из них поражает масштабом, Томас показывает его первым.

«Позади нас новый элеватор, который мы в прошлом году построили при поддержке американского правительства и украинского Райффайзен Банка. Мы сейчас за две недели до сбора нового урожая. Сейчас запускаем этот процесс и очень гордимся, что в это нелегкое время нам удалось воплотить в жизнь такой большой проект», — говорит он.

Как кормят свиней для прошутто

Второй объект — комбикормовый завод. Именно здесь рождается сбалансированное меню для животных. Кукурузу, пшеницу, ячмень и сою смешивают в точных пропорциях. Весь процесс контролируется большими весами — каждый ингредиент тщательно взвешивается на ходу. А на финальном этапе добавляются кальций, витамины и другие полезные элементы.

«На каждом этапе животному понадобится другое кормление. Это 8 различных рационов, как у детей. Затем, когда они переходят на растительное питание, получают другой рацион», — говорит Томас Бруннер, совладелец и генеральный директор «Агроплюс2006».

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К свиньям здесь относятся с особым вниманием. Томас наблюдает за ними через монитор, куда поступает изображение с камер, следящих за питомцами круглосуточно. Каждое животное осматривают дважды в день - такая система ухода получила собственное название: «Система Тимошевка». Свиней выращивают без антибиотиков, поэтому мясо получается чистым, качественным и полезным. Попасть к животным может не каждый - для этого надо сдать анализы, пройти двухдневный карантин и специальный душ. Только тогда персонал допускается к работе со свиньями. Все это - чтобы уберечь животных от болезней.

Томас Бруннер. / © ТСН

«У нас современный свинокомплекс, с автоматизированным кормлением. Там специальная система. Работают сейчас 8 человек в разных отделах. То есть есть свиноматки, которые осеменяются, потом есть другие отделы, там побольше людей работают, потому что надо ухаживать за маленькими поросятами. И дальше, когда поросятам от 2 до 6 месяцев, — они автоматизировано кормятся, люди наблюдают за этим», — говорит Томас Бруннер.

На предприятии нет неприятного запаха

Трудно поверить, но на этом предприятии — 6 тысяч свиней. Когда мы услышали эту цифру, то сразу приготовили носы. Но зря — ни намека на неприятный запах. Все настолько чисто и продумано, что, кажется, животных здесь и не было.

«Мы сейчас в 500 метрах от 6 тысяч свиней. Вы чувствуете запах? Вот и это такой момент, когда я говорю, что мы занимаемся свиноводством без антибиотиков, правильным кормлением свиней.», — говорит Томас Бруннер, совладелец и генеральный директор «Агроплюс2006».

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Свиньи на ферме / © ТСН

Как изготавливают прошутто в Украине

Правильное кормление и забота о животных — ключ к качественному мясу. Ведь только крупные и здоровые свиньи подходят для прошутто. Кстати, впервые идея производства этого деликатеса заинтересовала Томаса, когда он случайно наткнулся на него в популярном супермаркете.

«Меня познакомили с друзьями, которые уже тогда пробовали производить прошутто. Но что-то там качество мяса им не подходило. Ну и сказали — давайте попробуем и с вами. Они увидели нашу свинину, наше мясо, сказали: очень офигенное мясо. Начали это делать, и через год мы поняли, что очень хорошее прошутто получается», — говорит Томас.

В мире мясных деликатесов прошутто — это вершина. Особенно, если речь идет не о 12 или 16 месяцах выдержки, а о 24 или даже 36. Томас знал о таком продукте как хамон, но его свинина, как оказалось, идеально подходит именно для прошутто. Поэтому выбор был очевидным.

«Хамон и прошутто — это способ хранения мяса, то есть это старая традиция. Климат в Испании и Италии отличается. В Испании — суше. И основная разница в том, что в Испании немного другая генетика, на свиньях меньше мяса. И температура сушки быстрее поднимается. А в Италии прошутто не такое сухое, вот в чем основная разница», — объясняет совладелец и генеральный директор «Агроплюс2006».

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прошутто

Как Райффайзен Банк помогает предпринимателю

Томас щедро накормил всю съемочную группу ТСН.ua. Ну, что вам сказать, теперь итальянского не хочется, потому что свое — вкуснее. Однако, украинское прошутто могло бы так и остаться мечтой, если бы не поддержка Райффайзен Банка.

«Этот проект, в частности, нам был интересен по нескольким причинам. Во-первых, мы хотели помочь своему хорошему клиенту. И этот проект — строительство элеватора и комбикормового завода — очень хорошо ложился в его бизнес-модель. Они выращивают пшеницу, кукурузу, подсолнечник, и элеватор позволял им заработать фактически на колебаниях цены. Комбикормовый завод позволял уменьшить себестоимость животноводства, себестоимость свиноводства», — рассказывает Сергей Войтов, заместитель директора по работе с международными корпоративными клиентами Райффайзен Банка.

А во-вторых, сушилка на этом элеваторе работает на пеллетах из подсолнечной шелухи. Такой подход позволяет значительно экономить средства.

«Этот проект является фактически „зеленым“. Он помогает уменьшить выбросы СО2 и уменьшить потребление ископаемого топлива, способствует энергетической безопасности Украины. Кроме того, он еще имеет социальную миссию, потому что в этом регионе не так много складов хранения зерна. Поэтому этим элеватором будет пользоваться не только это предприятие, но и другие фермеры региона», — добавляет Сергей Войтов из Райфа.

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Приятно, что таких проектов, как этот, становится все больше. А еще приятнее — что Украина все чаще становится интересной для крупных международных игроков.

«У нас достаточно много иностранных партнеров в Украине. Например, здесь, в Черкасской области, есть предприятие, которое производит молоко, — это один из крупнейших производителей молока в Украине. У них владельцы из Нидерландов. Во Львовской, Ивано-Франковской области есть крупные предприятия с инвестициями из Дании, которые производят свинину, — одни из крупнейших производителей свинины», — говорит Сергей Войтов.

К слову, в Украине австриец Томас нашел не только любовь, место для бизнеса и надежного партнера в виде Райффайзен Банка, но и новое увлечение. В свободное время мужчина интересуется украинской культурой, особенно музыкой. Когда спрашиваем о любимой песне, Томас смущается и в шутку признает, что петь — не его сильная сторона. Однако, именно об украинской музыке он готов говорить часами.

«Есть разные песни, я вам сейчас не спою, потому что другие это лучше умеют. А вообще очень сильно чувствуется, что в Украине очень музыкальный народ», — говорит Томас.

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На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ЭТИ КАДРЫ ВАС ПОРАЗЯТ! В УКРАИНЕ ПРОИЗВОДЯТ НАСТОЯЩЕЕ ПРОШУТТО без антибиотиков!