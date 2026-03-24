"Свист и взрывы": россияне в Днепре ударили "Шахедом" по 14-этажке — что известно о пострадавших

Последствия атаки на Днепр

Российский «Шахед» 24 марта атаковал многоэтажку в Днепре. Известно о 9 пострадавших, среди них 1,5-летний мальчик. Сейчас на месте происшествия работают экстренные службы, а людям оказывают помощь.

На месте удара работает корреспондент ТСН Ольга Павловская.

14-этажка в Днепре получила серьезные повреждения после атаки российского «Шахеда». Пожар сейчас удалось потушить, разрушены две квартиры, еще с десяток серьезно повреждены.

«К счастью, удалось избежать погибших. Есть 9 раненых, среди них полуторагодовалый мальчик. Пожилые супруги в больнице в тяжелом состоянии», — говорит Ольга Павловская.

Все произошло утром, многие люди были дома.

«Я гуляла возле дома, собиралась с собакой выходить на другую сторону и тут такой свист и взрыв. Мы забежали за стену, посыпались камни», — говорит жительница Днепра.

«Собиралась на работу в детском саду. Собралась и тут — взрыв», — говорит местная.

Сейчас обследуют многоэтажку, чтобы понимать в каком она состоянии.

