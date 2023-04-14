Своими песнями собирают не только тысячи просмотров, но и на дроны для бойцов: трио девушек покоряет Сеть пением

Девушки записывают очередную песню, потому что нужно собирать на дроны, которые помогут одержать победу и вернуть невредимыми парней домой.

Девушки из Черкасской области своим пением собирают на приборы для военных. В трио организовались летом, чтобы стимулировать людей и дальше донатить на войско. Сейчас собирают на дрон для знакомого парня из села, а тот по телефону пересказал, что побратимы по случаю тоже слушают девичье пение и уже есть любимая песня, говорится в ТСН.

Студентки Лиза и Алина, школьница Анна — они из одного села, ходили в одну школу и сейчас организовали трио "Жоржины". Вместе петь начали с лета и подтолкнула их к этому война, потому что победу завоевать еще надо, войску помогать надо, а люди стали меньше донатить.

У первой из песен трио уже около восьмисот тысяч просмотров и тысячи комментариев. Среди комментаторов украинские певцы и даже "Птичка" из "Азовстали". Девушки подписывают, зачем поют и на что собирают. Уже купили для войска два тепловизора и дрон. Постоянно напоминаем, что у нас идет сбор. Переходите по реквизитам. На карту, на банке… У нас есть все. Мы серьезно подготовлены”, – добавляют девочки.

Студия звукозаписи "Жоржин" – это спальня одной из солисток, под телефон подкладывают книги, выставят стулья разной высоты и готово. Сейчас девушки собирают средства на дроны для знакомого парня Артема, который находится в Донецком направлении. Он с побратимами часто слушает пение девушек, имеющих и любимую – о любви.

Девушки записывают очередную песню, потому что нужно собрать на дроны, которые помогут одержать победу и вернуть невредимыми парней домой.

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