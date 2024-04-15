"Священная война" РФ, возможность бунта против Путина и призыв США не бить по НПЗ: главное из интервью секретаря СНБО

Новый секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко дал интервью The Economist. Он, в частности, рассказал, может ли Украина пойти на территориальные уступки РФ, как диктатор Владимир Путин хочет превратить Украину в "буферную зону" и о возможном бунте российской элиты.

ТСН.ua собрал главные заявления Александра Литвиненко.

Возможны ли территориальные уступки РФ в обмен на мир

Секретарь СНБО Александр Литвиненко подчеркнул, что уступка России территориям в обмен на мир была бы "жестоким предательством" украинцев.

Он предостерег западных политиков – самый известный пример кандидат в президенты США Дональд Трамп, – которые думают о том, чтобы навязать Украине преждевременное мирное соглашение, требующее отказа от территорий.

"Путин лгал, лжет и будет продолжать лгать. Уступка территории России в обмен на мир была бы жестоким предательством украинцев, оставшихся под насильственной оккупацией. Еще больше невинных людей будут убиты, еще больше брошены в подвалы", — подчеркнул секретарь СНБО.

Литвиненко также отметил, что диктатор Путин "увлекся" идеей завоевания Украины. В следующий раз, если будет пауза в войне, он не ошибется, а подготовит свою операцию гораздо тщательнее, по всем законам военного искусства.

Призыв США не бить по российским НПЗ

Александр Литвиненко заявил, что удары беспилотниками глубоко внутри России являются ключевой частью военной стратегии Украины в попытках заставить президента России Владимира Путина прекратить нападения на Украину.

И хотя Белый дом публично выступает против этих операций, утверждая, что они являются контрпродуктивными и эскалационными, по мнению Литвиненко, они необходимы для сохранения давления на Путина.

Он отмечает, что в отличие от России Украина не бьет по гражданскому населению. Под ударом только военные корабли, военные самолеты и нефтяная инфраструктура, подчеркнул он.

Путин хочет превратить Украину в "буферную зону"

Российский диктатор Владимир Путин до сих пор не отступил от своих максималистских целей – "уничтожить украинское государство и превратить его в буферную зону".

А недавнее объявление Русской православной церковью "священной войны" против Украины лишь подчеркивает эту решительность, говорит Александр Литвиненко.

"Важно понимать, что путинизм еще не завершил свою эволюцию. Может быть еще хуже. Если Запад не прекратит это, то позже он заплатит еще больше, к тому же своей жизнью. Помощь Украине – это не благотворительность", - сказал секретарь СНБО.

Когда элита РФ может пойти против Путина

Секретарь СНБО Украины назвал условие переворота в России против диктатора Путина.

"В руководстве еще немало рациональных людей. Они будут думать и действовать, когда поймут, что цена пребывания с Путиным выше отхода от него", — считает Литвиненко.

Секретарь СНБО также отметил, что первоочередной задачей Украины является получение реальных гарантий безопасности. В идеале это означает членство в НАТО или комплексное соглашение о безопасности с США вроде того, что они имеют с Филиппинами, Японией или Южной Кореей.

Достичь этого во время войны будет непросто, но двусторонние соглашения с Великобританией, Францией, Германией, Италией, Нидерландами, Данией и Канадой можно рассматривать как "ступени" для этой цели, добавил Александр Литвиненко.

Напомним, Путин отдал приказ взять Часов Яр к "символической дате" – россияне активизировались и давят на город (карта).

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