Священник придумал, как заработать на мобилизации: всё закончилось неожиданно

В Украине осудили священника / © unsplash.com

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В Украине на испытательный срок приговорили священника, который за деньги помогал мужчинам уклоняться от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Калушского городского районного суда Ивано-Франковской области.

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Священник придумал схему уклонения от мобилизации

Как установило досудебное расследование СБУ, епископ в период с 2023 по 2025 год организовал незаконную схему изготовления и выдачи фиктивных документов о священническом сане мужчинам призывного возраста.

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Судебные материалы / © Единый государственный реестр судебных решений

Подробности преступной деятельности:

Иерарх, не проводя хиротонии и не соблюдая церковные процедуры, оформлял грамоты о назначении, удостоверения диаконов и справки для 291 военнообязанного .

Документы изготавливались в частной типографии в Ивано-Франковске, а на официальном сайте епархии размещались фейковые публикации о якобы проведенных обрядах рукоположения. Стоимость «услуги» составляла от 1000 до 2000 долларов США за документ.

Полученные документы уклонисты предоставляли в ТЦК и СП, где их ошибочно относили к категории священнослужителей, что блокировало мобилизационные мероприятия (призыв, военную подготовку и т. п.).

В отдельных случаях епископ лично сопровождал «диаконов» в помещения ТЦК, используя свой авторитет, статус и церковное облачение для подтверждения «подлинности» их сана.

Архиерей дополнительно обращался к руководству ПЦУ с просьбой присвоить епархии статус критически важной организации с целью дальнейшего резервирования фиктивных диаконов.

Соглашение с прокурором и решение суда

В ходе досудебного следствия обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся, дал подробные показания в отношении всех участников схемы, а также перечислил 500 000 гривен в качестве благотворительного взноса на нужды ВСУ.

5 октября 2026 года Калушский городской районный суд утвердил соглашение о признании вины поч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других воинских формирований).

Суд постановил:

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Признать епископа виновным и назначить наказание в виде 5 лет лишения свободы. На основании ст. 75 УК Украины освободить осужденного от отбывания основного наказания с испытанием, установив испытательный срок в 3 года. Возложить на осужденного обязанности уведомлять органы пробации об изменении места жительства или работы, периодически являться для регистрации и не выезжать за пределы Украины без согласования.

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