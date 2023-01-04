Священник из Винницы пришел в себя после нападения, его обидчик оказался душевнобольным: подробности инцидента

В Виннице полиция расследует нападение на священника Московского патриархата. Пострадавший выжил, но доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Чтобы задержать нападающего, полицейские были вынуждены применить табельное оружие, потому что подозреваемый бросался и на них, говорится в ТСН.

“Высокого роста, мужчина, зашедший на территорию храма, начал там что-то кричать, переворачивать все в храме, бросил иконы. К нему настоятель, отец Антоний, вышел и начал делать замечания, на что этот мужчина опасной бритвой порезал священнику Антонию горло”, — рассказывает представитель Винницкой епархии.

В храме был только кассир, пытавшийся остановить кровь и вызвал скорую. Уже без сознания отца забрали в реанимацию. “Привезли в тяжелом состоянии, и нам было важно оценить, есть ли повреждения важных органов, там проходит трахея, пищевод и важные сосуды. Выявлено кровотечение из сосудов, расположенных в важных участках шеи”, — сообщают в больнице.

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Нападающего полиция задержала не сразу, увидев копов на улице, он начал сопротивляться. «Злоумышленник начал приближаться к стражам порядка, угрожал им физической расправой и размахивал предметом похожим на нож. Чтобы остановить мужчину, полицейскому пришлось применить табельное оружие, выстрелив фигуранту в ногу», — заявили в полиции.

Больше в полиции не говорят, мол, продолжаются следственные действия. Раненому священнику 61 год, служит в Свято-Покровской церкви на окраине Винницы уже 20 лет. В управлении по делам религий говорят, что пан отец ни разу себя не скомпроментировал, несмотря на то, что харам Московского патриархата. “За весь период его служения не наблюдалось никаких провокационных действий или негативных поступков, мы считаем, что это умеренный проукраинский священник. Многие священники проукраинские, но запуганы, кто что, потому что не могут еще перейти”, — отмечают в ведомстве.

В Винницкой епархии УПЦ МП ожидают результаты следствия. Однако имеют свою версию — якобы нападающему не понравилось, что в этой церкви накануне отпевали погибшего воина. "Священник Антоний совершал отпевание погибшего воина ВСУ и есть информация, что этот мужчина будто бы выражал протест против такого отпевания, что в этом храме воина отпевать нельзя, потому что он не принадлежал к этой церкви, или был вообще неверующий", — добавляет спикер.

Врачи говорят священник прооперированный и уже пришел в себя, угрозы жизни нет. Тем временем полиция выяснила, что задержанный состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Можно ли его судить — должно выяснить следствие.

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