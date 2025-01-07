Священник ПЦУ призвал ТЦК молиться, чтобы поймать больше уклонистов: подробности

В соцсетях приобрело резонанс видео, на котором священник ПЦУ Ярослав Ясенец призвал работников ТЦК молиться святому Иоанну, чтобы тот помогал в поиске уклонистов.

"Святой Иоанн-воин — покровитель воинов, он помогает по его благословению в поиске потерянных вещей. Также ему часто молились в поиске пропавших без вести, сейчас это очень актуально. Также, особенно раньше это было важно, в поиске беглых рабов и слуг-беглецов", — рассказал Ясенец на своем канале.

И добавил: "Сейчас у нас рабство отменили, слуг у нас тоже практически уже нет, все у нас наемные работники, которые только кричат о своих правах, а работать часто не хотят. Но Иоанна-воина просили вернуть беглых слуг на их законное место. Это реально помогало и действовало".

Непосредственно о совете ТЦК он сказал следующее: "На сегодняшний день я предлагаю всем работникам ТЦК молиться и просить святого Иоанна-воина о том, чтобы он помогал искать и отлавливать уклонистов. Потому что уклонисты у нас действительно есть. По разным причинам они есть. Это правда. Которые ведут себя во время большой войны очень неправильно. Очень ошибочно. И к ним должны быть применены определенные средства принуждения, сдерживания для того, чтобы с большой заботой и любовью направлять их туда, где они могут принести максимальную пользу".

К этому он добавляет, что понятие "уклонист" стало очень размытым.

"Им часто спекулируют, манипулируют. Совершают ли работники ТЦК ошибки? Безусловно. Применяют ли они иногда силу неправомерно? Бесспорно. Бывают ли они иногда жестокими? Абсолютно. Есть ли среди них такие, которые просто отсиживаются в ТЦК, чтобы не воевать и просто вымещают свою злость и агрессию на не очень виновных людях? Да уйма такого есть, это правда. Мы все согрешаем, мы все больны одним и тем же грехом. Но мы бесспорно понимаем, что их служба нужна, мобилизация на сегодняшний день Украине необходима", — сказал Ясенец.

Резюмируя, священник попросил работников ТЦК быть милосердными.

В комментарии для ТСН.ua Ярослав Ясенец подчеркнул, что в соцсетях преимущественно появился лишь отрывок из видео, которое он записал.

"Святые помогают в нашей жизни. У разных категорий населения есть свои святые покровители. Я не думаю, что о работниках ТЦК нужно говорить, что они какие-то не такие и оставлять их без святого покровителя. Они выполняют важную работу", — говорит представитель ПЦУ.

И добавляет: "Мы верим в ВСУ, мы говорим, что они наши котики, мы говорим, что на них вся надежда по освобождению. А откуда они будут комплектоваться? Есть у нас в ТЦК проблемы? Безусловно, есть. Проблемы есть в ВСУ, и в Раде. Мы же не можем судить по проблемным людям всех. Конечно, я молюсь за наши Вооруженные силы, за представителей ТЦК. Когда я с ними проводил духовные беседы, я просил их быть милосердными к тем, кого вы убеждаете присоединяться к ВСУ. Чтобы не было случаев жестокого задержания, избиения. Но, безусловно, есть люди, которые злоупотребляют тем, что они не в армии".

На наш вопрос о том, как отреагировали пользователи соцсетей на резонансное видео, Ярослав Ясенец сказал нам следующее: "Реакции были в большинстве негативные. В большинстве люди говорили, что этот священник такой плохой, поддерживает ТЦК, которые так плохо относятся к людям. Несколько человек поддержали меня, сказали, что я все сказал правильно".

Резюмируя, Ясенец добавил: "Я сам капеллан, правда без мандата от церкви. Буквально сегодня (7 января — Ред.) у меня в храме были военные на рождественской службе. Они рассказали о больших проблемах, которые есть, и я с болью это слушаю всегда. Но то, что у армии есть проблемы, не значит, что нам сейчас надо оставить все и перестать воевать".

Священник ПЦУ советует ТЦК молиться, чтобы поймать уклонистов

Ранее сообщалось о том, что ТЦК могут мобилизовать даже забронированных работников.

Читайте также: