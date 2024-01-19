Священник показал свои ампутированные ноги, чтобы поддержать раненого воина ВСУ: трогательная история

На Прикарпатье священник показал свои ампутированные конечности, чтобы поддержать раненого воина. Отец Иван Теремко потерял ноги 22 года назад, но это не помешало ему жить полноценной жизнью.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Аллы Пасс.

Мать воина рассказала о помощи от священника

Отец Иван во время освящения домов иорданской водой зашел в дом и к Владимиру Бойчуку. Он служил в 10-й горно-штурмовой бригаде, был тяжело ранен под Бахмутом. Потерял обе ноги и руку, говорить на камеру стесняется. Так что с ТСН встретилась его мать.

"Мы с этим справимся", – говорит Лидия Бойчук.

О том, что их священник тоже без обеих ног в Глушкове знают все. Но без протезов его еще не видели. Снять их, говорит отец Иван, решил чтобы поддержать бойца.

Владимир Бойчук

"Он сел возле него на кровать и начал разматывать ноги. Нас в комнате было пару человек и мы все смотрим, что он делает. Говорит – я тебе сейчас покажу", – рассказывает Лидия.

Лидия Бойчук

Отец потерял обе ноги в 35 лет

Обе ноги отец Иван потерял в 35 лет. Священник из соседнего села, заметенной снегом, попросил вывезти его оттуда. Машиной не доехать, отец Иван взял подводу. Однако из-за сильной метели лошади сбились с дороги.

"У меня были такие маленькие башмачки низкие, набрал воды, ноги замерзали. В снегу так лег и меня заметало. Я спал, предремовал, но ноги уже не служили", — говорит протоиерей Иван Теремко.

Священника нашли почти через сутки. Врачам пришлось ампутировать ему обе ноги.

"Говорю к жене: ты знаешь, что ты молода, 2 детей маленьких. Тебе нужно меня здесь оставлять, строить свою жизнь, поднимать детей. А я уже в каком-нибудь приюте или интернате", — вспоминает священник.

Протоиерей Иван Теремко.

С женой вместе до сих пор. Так что по собственному опыту — священник знает, как важна поддержка. А еще пример признается, для него самым переломным моментом стала история другого человека.

"Здесь женщина была, тоже с ампутацией ноги, и ей сделали протез. И она ребенка родила и ходит нормально", — говорит протоиерей Иван Теремко.

Священник призывает не закрываться в себе

Священник научился не только ходить на протезах, как на своих ногах — в церкви отстаивает многочасовые службы Божьи, дома сам делает ремонты, обрабатывает огород, управляет любым автомобилем, и даже танцует польку и фокстрот.

"Основное быть между людьми, ты должен жить полноценной жизнью. А если ты заперешься в себе, жизни не будет, психологическая боль будет тебя убивать", — говорит протоиерей Иван Теремко.

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Напомним, Блаженнейший Святослав прокомментировал мобилизацию и пренебрежение к военным.

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