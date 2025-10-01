Священник рассказал о чуде, которое произошло во время оккупации Киевщины: видео

Икона в храме / © ТСН

Праздник Покрова имеет особое значение для Украины: он не прижился в других православных странах, но у нас иконе Покрова издавна молились именно воины.

Как константинопольское чудо тысячелетней давности стало родным для Украины и почему на современных иконах Покрова изображают героев Небесной сотни?

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Нелли Ковальской.

Отец рассказал про чудо на Киевщине

Загородный комплекс «Украинское село». Это Бучанский район, в паре километров отсюда — Житомирская трасса. Отец Богдан ведет экскурсию по храму, в котором служит уже полтора десятка лет.

«Сюда поприезжало много людей в отели, укрыться от опасности, а оказалось, что, наоборот, здесь было больше опасности», — говорит священник ПЦУ Богдан Тимошенко.

Россияне зашли сюда 28 февраля 2022 года. Отец Богдан был здесь, служил в храме и вывозил местных вплоть до 6 марта. Он выезжал под пулями и прощался с храмом — навсегда. И до сих пор уверен — произошло чудо.

«Это такая наша икона — Богородица покрывает свой омофор над нашим храмом», — говорит отец.

Отец Богдан в «Украинском селе» показывает крест Героев Небесной сотни. После оккупации, боев и многочисленных обстрелов он остался невредимым — как и колокольня, и сам храм. Он уверен — без помощи Богородицы храму и его прихожанам не обошлось.

Отец Богдан борется вместе с прихожанами: до сих пор развозит продукты и медикаменты людям, гоняет пикапы для ВСУ, словом — творит то, что на языке религии часто называют чудом.

Почему украинцы всегда праздновали Покровы

Исследователь Игорь Понамарчук показывает одну из уникальных икон собственной коллекции. Покрова — какой она была в истории. Представьте: десятый век, Византия.

«На Константинополь двигалось вражеское войско, чтобы сжечь и ограбить», — говорит он.

В этот момент на побережье выходит тогдашний митрополит — его звали Епифаний. Вместе с мирянами он молится — Богородица появляется прямо в небе и уничтожает врага. Именно в это время, в 14-15 веках, и появляется привычный нам классический образ Богородицы с плащаницей, которая будто накрывает ею людей.

Уже в восемнадцатом веке на иконах Покрова появляются вполне реальные образы и персонажи. Есть иконы, например, под Покровой — Богдан Хмельницкий, на другой — козаки Иван и Степан Сулимы.

«Сначала это был праздник Киевской митрополии, потом это стало праздником для всех козаков и покозаченных, потом это стало дополнительно еще праздником УПА, и сейчас в современной Украине это День украинского войска. Значение этого праздника у нас является абсолютно уникальным для христианского мира», — говорит совладелец музея «Духовные сокровища Украины» Игорь Понамарчук.



Часовня украинских воинов на Аскольдовой могиле. По этой иконе Покрова можно учить историю украинского сопротивления — от Аскольда и Богуна и до Сергея Нигояна и Василия Слипака. Древние рыцари — слева от Богородицы, выше — воины УПА и герои Крут. По центру — Андрей Кизило, который погиб на Донбассе. Справа — герои Майдана.

Автор иконы Марина Соченко говорит — художники, которые оформляли часовню, долго дискутировали о том, стоит ли изображать на иконе реальных людей. В конце концов пришли к выводу — именно такое решение для военной часовни во время войны необходимо.

