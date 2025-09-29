Священник вместе с сыном воюют фронте: история семьи защитников

Отец с сыном / © ТСН

На Ореховском направлении в пехоте бок о бок воюют отец с сыном. На войне оба с 2022 года. Оба прошли через Роботинское наступление и знают ему цену, имели ранения.

Несмотря на то, что боец с позывным «Батя» имеет 8 детей, не уходит из армии, потому что младший сын тоже на фронте. Так и сидят в окопах с оружием в руках.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

У «Бати» восемь детей. Пятеро своих и трое приемных. Идти или не идти на фронт — сомнений не было.

Иван Владимирович — протестантский священник, волонтер и многодетный отец. Пошел на войну вслед за сыном Иваном. Оба в пехоте.

У 55-летнего «Бати» не простая история. Он из бывших криминальных 90-х. Как пастор до войны занимался заключенными и теми, кто освободился из тюрьмы.



«У меня три жизни — до покаяния одна, а с момента покаяния и до войны — вторая и сейчас — третья», — говорит он.

Теперь на Ореховском направлении вместе с сыном выполняет боевые задачи. Вместе с парнем прошел горнило Роботинского наступления, выжил, спас на эвакуации побратимов и сохранил сына.

Еще совсем юный по возрасту, но уже взрослый в поступках и поведении. Иван видел кровь и смерти побратимов, имеет два ранения, но с фронта не ушел. Где отец и ребята — там и он.

Он ни о чем не жалеет — это его выбор. Благодарит папу за воспитание и те ценности что «Батя» заложил в детстве. Здесь на фронте — Иван среди своих и он на равных с таршими собратьями.

Несмотря на то, что рядом отец — они не ссорятся и папа не рассказывает, как жить и что делать, а что — нет. Есть война есть враг и его надо уничтожать, говорит 25-летний Иван.

Противник постоянно штурмует наши укрепления. Пешим порядком и на технике. Страх у отца за сына, а у сына за отца является постоянным. И отец, и сын, и ребята в подразделении молятся перед каждым боевым выходом и это, говорит Иван, работает — главное верить.

