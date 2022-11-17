Священнослужитель-сапожник из Прикарпатья настроил поставки берцев для армейцев из-за границы

Более 200 пар берцов, сапог, тактических кроссовок разослал военным на фронт сапожник из Прикарпатья, и это не считая отремонтированной обуви.

Священнослужитель-сапожник из Прикарпатья настроил поставки берцов для армейцев из заграницы, но предварительно приводит их в порядок, потому что преимущественно это уже не новая обувь, говорится в ТСН.

Волонтериты Роман Хромейчук начал с первых дней полномасштабного вторжения, поскольку защищать родину с оружием в руках не мог. Обувь для бойцов он собирает по всему миру, потому что спрос огромен, а с холодами растет еще больше.

В маленькой обувной мастерской в центре Косова всегда очередь преимущественно из женщин – это матери, жены, подруги тех, кто защищает Украину. “Теперь им холодно, очень холодно. Они должны обуться”, — говорят женщины.

Роман Хромейчук сапожничает с 16 лет, поэтому понимает, в каком именно ребятам будет удобно. “Обувь американская — мечта каждого бойца иметь такую обувь. У меня было 3 бойца, которые носили 49 размер обуви”, — рассказывает мужчина.

Роман не только сапожник, но и священнослужитель, воевать не может. Так что в военкомате сказали, его фронт в тылу. В каком направлении волонтерить и думать не пришлось — военные и переселенцы сами начали приносить ему для ремонта обувь. Для защитников мастер делает все бесплатно. “Обут воин в добротную обувь, он боеспособный воин. Есть танк, есть оружие, а нет обуви — ну какой из него вояк?! Босой же он не будет воевать”, — говорит Роман.

Не только ремонтирует, но и покупает новое. Первую партию тактических кроссовок купил за свой счет. Далее обратился к неравнодушным с просьбой поддержать инициативу и понеслось – друзья и совсем незнакомые люди со всего мира помогают. Кто-то перечисляет деньги, чтобы Роман сам покупал, кто-то пересылает военную обувь — новую или подержанную. Последние, прежде чем отдать бойцам, сапожник ремонтирует. “Удалось договориться с американской военной частью, что они дали 30 пар военной обуви. Просто – бесплатно. 30 пар! Это можно целое подразделение обуть”, — радуется Роман.

Постепенно сапожница Романа превратилась в мини-хаб. В военную обувь при необходимости Роман теперь добавляет экипировку — от водонепроницаемых бахил и термобелья до спальных мешков. Кладет даже специальную пасту, заживляющую раны на ногах. Более 200 пар обуви уже разослали военным по всей линии фронта. Это кроме того, что отремонтировал.

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