"Святая канавка" для Путина: где российская элита собирается пережить конец света — обзор

Президент РФ Владимир Путин и его соратники собираются переждать апокалипсис в "святой канавке". Это не метафора, а вывод из исследования, которое провело издание "Медуза". Оказывается, путинское окружение уже настолько потеряло связь с реальностью, что не только верит в свою богоизбранность, но и готовит себе теплое место, чтобы переждать конец света. Для этого один из приспешников Путина создал некий "религиозный клуб" в монастыре под Нижним Новгородом.

О тайном месте, в котором Путин планирует пережить конец света, и о созданной Кремлем секте говорится в эксклюзивном обзоре Артема Зябкина на YouTube-канале TSN.UA.

Российское руководство ждет апокалипсиса и всерьез ищет спасения от конца света. И, похоже, эти кровожалные подонки нашли себе такое "намоленное" место. Им стал Дивеевский женский монастырь под Нижним Новгородом, а точнее "святая канавка", расположенная на территории комплекса.

Что известно о "святом месте"

Это не шутка и не вымысел — приказ построить канавку еще в 19 веке издал русский святой Серафим Саровский, который был настоятелем монастыря. Он обещал, что антихрист не сможет переступить эту канавку.

“Эту канавку сама Царица Небесная своим пояском измерила. Кто пройдет канавку с молитвами, и полтораста "Богородиц" прочтет, тому все здесь: и Афон, и Иерусалим, и Киев... И как Антихрист придет, везде пройдет, а канавки этой не перепрыгнет. Канавка станет от земли до неба, ему и нельзя к вам взойти-то, нигде не допустит канавка, так прочь и уйдет", — так якобы говорил сам святой.

Такие "гарантии" привлекают российских чиновников как мух на бочку навоза. Источник журналистов Медузы, который точно знает, кто и когда из российских топов приезжал увидеть канавку, слов в их адрес не подбирает. Говорит, те "прибацанные" всерьез ездят к канаве, чтобы найти спасение и даже приобрели землю внутри, веря, что те, кто там будут, "вознесутся".

Кто приезжает в "канавку"

Среди ценителей канавы — российские вицепремьеры, губернаторы и директора "Росатома". Регулярно там видят главу правительства РФ Мишустина, приезжал туда и Путин, в частности, в сентябре 2023 года. Наверное, он также верит в свое спасение в “канавке”.

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Главным организатором "клуба поклонников канавки" собеседники называют первого заместителя главы администрации Путина и так называемого "председателя политблока" Кремля Сергея Кириенко. И, что интересно, по словам людей из его окружения, Кириенко сам в эту "пургу" не верит! Но именно он "завербовал" в клуб самых влиятельных его участников.

Журналисты предполагают, что таким образом путинский приспешник создал некую "закрытую секту", где очень удобно собираться, пилить бюджеты и анонимно "решать свои дела" высоким российским чиновникам. Но есть и те, кто замаливает там свои грешки вполне серьезно. Говорят, все больше российских чиновников заменили рыбалку или охоту на многочасовые посиделки в трапезных и кельях.

Для чего приспешники Путина едут в монастырь

"Медуза" поговорила с двумя близкими к Кремлю источниками — сенатором и чиновником из правительства, а также с человеком, близким к руководству путинской партии "Единая Россия". Все они знакомы со статусными "дивеевцами" и говорят, что выезды в монастырь — повод встретиться, пообщаться и "решить вопрос в доверительной атмосфере" трапезных и келий.

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Вот что рассказывает один из собеседников "Медузы", знакомый с членами "дивеевского братства": "Сейчас все потихоньку продают имения в Астрахани, куда раньше было очень модно приезжать на рыбалку". Охота-рыбалка — [эти увлечения] уходят [в прошлое], но они и были не для всех. Общих тем у людей не так много: досуг и спорт всем нравится разное, а религия тема более-менее общая. Именно религия, не вера – в “братствах” верующих не так много. А вот поехать, отдохнуть – это, пожалуйста”.

Интересно, что монастырь в давно забытой богом деревне Дивеево в Нижегородской области РФ начал понемногу обрастать инфраструктурой. В декабре 2023 года Путин приказал правительству построить в городе Саров, близ этого села, целый аэропорт, чтобы паломникам было удобнее добираться до святыни. О каких паломниках идет речь, вы уже и сами поняли.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "ПУТИН НЕ БОИТСЯ АПОКАЛИПСИСА! Российская элита нашла святую канаву, в которой переждет конец света!"

Напомним, так называемый Всемирный русский народный собор под председательством главы Русской православной церкви (РПЦ) патриарха Московского Кирилла издал приказ, в котором война в Украине называется "священной". После ее окончания "вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России".

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