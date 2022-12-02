"Свято-Успенская Киево-Печерская лавра" зарегистрирована как монастырь ПЦУ: что это значит

"Свято-Успенская Киево-Печерская лавра" зарегистрирована как монастырь в составе Православной церкви Украины. Об этом 2 декабря сообщил представитель ПЦУ Евстратий Заря на своей странице в Facebook.

Соответствующие данные были внесены в Единый государственный реестр (45081205).

Он пояснил, что религиозная организация – мужской монастырь "Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра" была создана в мае 2022 года Священным Синодом ПЦУ.

"С целью восстановления исторической справедливости, преодоления последствий неканонического подчинения украинской святыне власти Московскому патриархату Священный Синод ПЦУ на своем заседании 23 мая 2022 г. (постановление №30) принял решение о создании в составе Поместной Церкви религиозной организации – мужского монастыря "Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра". Тогда же Синод поручил Блаженнейшему Митрополиту Эпифанию обратиться в Кабинет министров Украины с просьбой предоставить один из храмов Лавры в ее верхней части для богослужений, а определенные помещения – для монастырской деятельности", – написал Заря.

Спикер ПЦУ добавил, что "Митрополит Киевский и всея Украины по должности является священно-архимандритом, то есть каноническим и духовным руководителем Киевской Лавры. Также решением Синода Блаженнейший Митрополит Эпифаний назначен возглавлять монастырь как юридическое лицо".

Фото: Facebook/Евстратий Зоря

ТСН.ua уточнил, о чем идет речь и какое это имеет значение для верующих.

Как пояснил представитель прессслужбы Православной церкви Украины Константин Москалюк, речь идет о регистрации монастыря ПЦУ как юридического лица на территории Киево-Печерской лавры.

"Речь идет о территории Лавры — зарегистрирован монастырь ПЦУ. Проще говоря, это наш монастырь, который зарегистрирован на территории Киево-Печерской Лавры, и соответственно его главой является Предстоятель", — говорит Москалюк.

Он уточнил, что речь пока не идет о передаче ПЦУ какого-то конкретного храма. "Речь идет о регистрации монастыря на территории как юридического лица. О храме речь не идет, мы просили о передаче какого-то храма, но, я так понимаю, еще конкретно не определили, какой это будет", – сказал он.

В свою очередь председатель информационно-просветительского отдела УПЦ (МП) Климент говорит, что было зарегистрировано новое юридическое лицо.

"Много лет назад было зарегистрировано юридическое лицо "Киево-Печерская лавра Киевский патриархат", теперь они зарегистрировали "Киево-Печерская лавра ПЦУ". Они могут зарегистрировать любую религиозную организацию с таким названием. Это не означает, что в результате этого ликвидирована Киево-Печерская лавра УПЦ. Они зарегистрировали монастырь как юридическое лицо, но это не означает, что другой монастырь, зарегистрированный до этого, ликвидируется. Монастырь с таким названием может быть хоть в Китае, хоть где. Это религиозная община", — отметил Климент.

Глава Минкультуры Александр Ткаченко заявил, что пока речь не идет о передаче Киево-Печерской лавры.

"На самом деле состоялась регистрация юридического лица ПЦУ на территории Национального заповедника "Киево-Печерская лавра", в монастыре, расположенном напротив территории Верхней Лавры и входящей в ведение заповедника", — пояснил он.

Ткаченко пояснил: "Новосозданное юридическое лицо "СВЯТО-УСПЕНСКАЯ КИЕВО-ПЕЧЕРСКАЯ ЛАВРА (МУЖСКИЙ МОНАСТИР) УКРАИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ)" с кодом ЄДРПОУ 45081205 зарегистрировано по адресу ул. Лаврская, 14 (Церковь Феодосия Печерского, непосредственно рядом с Верхней Лаврой). На это есть надлежащее согласие Национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Поданные для регистрации нового юридического лица документы соответствуют действующему законодательству. Законодательство запрещает регистрацию тождественных названий, но подобные названия разрешены. Регистрация нового юридического лица не создает новых имущественных прав".

Он также добавил, что собственность всей Киево-Печерской Лавры находится во владении государства.

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