Святой Николай и вера в победу: для детей военных в Луцке устроили благотворительное представление

В Луцке для детей, родители которых защищают Украину, организовали праздничное действо. "Фонд Игоря Палици "Только вместе" устроил для детей спектакль и подготовил подарки для малышей.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Триста детей украинских защитников собрали в одном зале. Они танцевали и хлопали под музыку. Так и задумано, говорят организаторы. Малышей собрали, чтобы развеселить и погрузиться вместе в сказку. Такое действо устроил для детей военнослужащих "Фонд Игоря Палици "Только вместе". Для малышей закупили почти четыре тысячи сладких подарков.

"Фонд Игоря Палици "Только Вместе" всячески помогает нашим защитникам и в канун новогодних и рождественских праздников решили позаботиться и об их детях Этот спектакль для самых младших — дошкольников. Вместе с козаками и зверьками они пытаются спасти Новый год", — говорит председатель правления "Фонда Игоря Палици "Только вместе" Екатерина Шкледа.

Дети верят, что добро победит зло, а Украина – Россию. Также к малышам пришел Святой Николай. Он делится – дети в этом году очень изменились. И их мечты тоже. Дети хотят конца войны и поражения агрессора, а еще – вкусностей.

Маленькой Полине повезло – ее отец военный сегодня рядом. Девочка хвастается, что он у нее сильный и красивый, но немного привередливый. Для Владимира, еще в марте записавшегося в добровольческий батальон, очень важно в эти праздничные дни – побыть вместе с семьей.

"Дочка редко меня видит, то сегодня она очень рада. Спектакль ей очень понравился. Такой весь на эмоциях", — говорит военный Владимир.

Таких спектаклей для деток военных "Фонд Игоря Палици "Только вместе" устроил около десяти. К счастью, ни один из них не прервала тревога и малыши хоть немного отвлеклись от войны.

Напомним, боевой медикине удалось вернуть дочь, которую родственники-сепаратисты без разрешения вывезли в Россию. Ее брат не хотел возвращать ребенка и выманивал родную сестру в Россию, где она могла попасть в плен.

Также в Славянске Донецкой области недавно случилась история, которая не оставила безразличными многих украинцев. Ребенок получил подарок на праздники, однако не выпускал из рук маленькую горбушку хлеба.

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