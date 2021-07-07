Связал двух детей, порезал ножом малыша и спрятался на чердаке: под Кривым Рогом задержали злоумышленника

Связал двух детей, порезал ножом малыша и спрятался на чердаке: под Кривым Рогом задержали злоумышленника

Мужчина весь день скрывался от полиции на чердаке сарая соседнего дома. Ему грозит пожизненное заключение.

В Днепропетровской области разыскали опасного преступника, который связал двух маленьких детей скотчем и начал бить ножом меньшего мальчика. За жизнь ребенка борются врачи. Сергей Федотов, который порезал ребенка, уже задержан.

Что побудило мужчину обидеть малыша — в материале ТСН.19:30.

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Двухлетний Миша истекал кровью на кроватке. Его семилетняя сестренка Вика хоть и была рядом — помочь не могла. Отчим связал их скотчем.

Последний дом на улице — рядом пустые дома. Здесь нет соседей и прохожих. На крики детей некому было прийти на помощь. И нападающий об этом прекрасно знал. Опечаленный дедушка говорит — был на работе. Трое детей остались на бабушке. Она со средней девочкой пошла в магазин, когда вдруг в дом пришел мужчина, которого дети называли папой.

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"Моей дочери сказал: если не вернешься — взорву дом или порежу детей", — рассказал дедушка малышей Сергей Петрухин.

А после звонка начал бить ножом в шею и спину двухлетнего мальчика. Мать тем временем вызвала полицию и позвонила бабушке. Когда прибежала — нападающего дома уже не было. Женщина помчалась с Мишей в больницу.

С мамой мальчика 28-летний Сергей Федотов жил больше года. Сельсовет даже дал им дом. И несколько месяцев назад пара разошлась и женщина уехала на заработки. А человек начал планировать месть, предполагают правоохранители.

Полиция проверила село и все авто. Мужчину, ранее уже осужденного за разбой, официально объявили в розыск. Между тем семья Миши и соседи жалуются, что не помогли таком горю.

В сельсовете говорят: никаких оснований вмешиваться не было. Никакого насилия к детям раньше не было, подтверждают соседки. За покушение на убийство малыша подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы. Выживет ли Миша после таких ранений — врачи прогнозов не дают.

Сергей Федотов, который порезал двухлетнего Мишу, уже задержан. Мужчина днем скрывался от полиции на чердаке сарая соседнего дома. На задержании он оказал сопротивление и отказывался выходить.

Сергей Федотов.

Напомним, 3 июля, в одном из сел Луцкого района Волынской области 60-летний отец убил своего 36-летнего сына. конфликт между мужчинами произошел во время застолья.

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