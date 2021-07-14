Связала скотч и резала канцелярским ножом: на Житомирщине одноклассница спланировала убийство 14-летнего юношу

Девушка призналась, что готовилась к преступлению заранее.

В Житомирской области убитым нашли 14-летнего подростка, пропавшего накануне, его искали всем селом. Через несколько часов его нашли зарезанным. В убийстве призналась 15-летняя девушка — знакомая парня.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

Об исчезновении 14-летнего Даниила стало известно накануне вечером, когда он не пришел домой, а телефон его не отвечал. Поэтому родители искали сначала самостоятельно по друзьям, родным, знакомым, а под утро сообщили в полицию. В селе развернули поиски. Уже через три часа парня нашли мертвым в подвале заброшенной недостройки на окраине. Тело было засыпано кирпичом, руки парня связаны скотчем, а на теле многочисленные порезы.

«Все искали ребенка, потому что мы здесь по-соседски живем, работящий такой, и дров нарубит», — рассказывает сосед юноши.

«Версий не было, куда он мог деться. Он всегда приходил домой, он никогда не задерживался и телефон был на связи, он спокойный, уравновешенный, он никогда не рассказывал маме, что у него девушка была, "так просто переписываемся"», — рассказывает отчим парня.

Подозреваемую установили быстро. В поле зрения следователей попала знакомая убитого 15-летняя девушка из соседнего села. Она была одноклассницей убитого Даниила. Девушка рассказала, что в вечер исчезновения была с Даниилом, и он якобы упал со ступенек и умер. И только потом призналась, что убила знакомого канцелярским ножом. Мотивы убийства полиция еще выясняет, предварительно у подростков были неприязненные отношения.

«В дальнейшем она изменила свои показания и сообщила, что она действительно готовилась к убийству. С собой взяла скотч, канцелярский нож и на месте, где обнаружила труп она и наносила телесные повреждения. Она и сообщила о местах, где она спрятала орудие, которым наносила удары. Длительные неприязненные отношения между двумя несовершеннолетними», — рассказали в полиции.

Правоохранители выясняет, были ли сообщники у девушки. Она сейчас под стражей. Ей грозит до 15 лет лишения свободы. Данила сегодня хоронят. Родные не захотели, чтобы на похоронах присутствовали журналисты.

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