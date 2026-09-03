Сыграла на уцелевшем 130-летнем рояле в разбитой гостиной — как семья из Киевщины пережила атаку

Рояль чудом уцелел после удара

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В поселке Мила на Киевщине, пострадавшем от мощного взрыва в ночь на 30 августа, чудом уцелел старинный рояль. На фоне полностью разрушенной комнаты владелица инструмента Татьяна села за него и сыграла украинскую песню «Ночь какая лунная». Видео момента стремительно распространилось в соцсетях и собрало миллионы просмотров.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Нелли Ковальской.

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Журналистка пообщалась с Татьяной и ее мужем Олегом и побывала в изуродованном доме. Под ногами там до сих пор хрустало стекло, а сквозь пробитую крышу виднелись обломки досок, гипсокартона и стекловаты.

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«Это душа нашего дома», — рассказала Татьяна, показывая на инструмент.

Именно в этом зале семья много лет собиралась вместе с родителями и четырьмя детьми. Теперь от прежнего помещения остались преимущественно конструктивные элементы.

Мужчина чудом спасся в подвале, а рояль пережил мощный взрыв Фото: скрин видео ТСН

Олег спасся в подвале

В момент взрыва Олег находился дома сам. Жена и дети были еще дорогой с работы. После воздушной тревоги раздался взрыв, а ударная волна уничтожила все на своем пути.

«Ударная волна перед этим. Она снесла все, что было на пути. Вот, что попадалась дверь, косяки. Я уже не говорю за оконные рамы, стекло. Оно с бешеной скоростью пролетало», — вспоминает мужчина.

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Олег успел скрыться в полуподвальном помещении. По его словам, именно эта часть дома фактически спасла ему жизнь.

«Я здесь скрылся. Вот я так вот присел. Почему? Потому что здесь меня защищал этот скос. И тут вот пролет. Это несущая конструкция», — рассказал он.

Муж несколько часов оставался в тайнике. Ближе к утру услышали голоса спасателей, которые из-за громкоговорителей искали выживших людей.

Эвакуироваться Олег не смог, поскольку во дворе вспыхнул пожар, и ему пришлось его тушить.

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Тем временем Татьяна оставалась в Киеве. Из-за перекрытой трассы в поселок ее не пропускали, поэтому она долго не знала, что произошло с мужем.

«В 5 утра пришло СМС, что я жив. Здесь ужасы, но я жив», — вспоминает Олег.

Когда Татьяна наконец-то смогла добраться, встреча с мужем стала для нее одним из самых важных моментов.

«В глаза, вы знаете, человеку в глаза. Я понимаю, что вот такой контакт, что ты видишь человека живым, это, ну, первое, знаете, самое большое счастье», — сказала она.

Последствия удара РФ по селу Мила Фото: скрин видео ТСН

Семья уже пережила оккупацию

Для этой семьи нынешняя трагедия стала не первым испытанием, связанным с российской агрессией. В 2022 году Татьяна и ее близкие уже пережили оккупацию.

Из села Мила они уехали 5 марта, когда неподалеку горели дома. После этого российские военные ограбили их жилье.

«Ну, разбиты окна, это все было. Их дом россияне тогда разграбили, украли одежду, алкоголь из бара, почему шахматы», — рассказывает Татьяна.

Особенно ее удивило, что оккупанты забрали декоративные шахматы.

«Самое удивительное — шахматы забрали посеребряные такие. Они вроде бы, знаете, декоративно сделано, знаете, красиво. Может, они подумали, что это серебро», — предположила женщина.

В то же время Татьяна отмечает, что нынешний удар по масштабу разрушений нельзя сравнивать с пережитой оккупацией.

Роялю более 130 лет

Больше семью поразило то, что среди масштабных разрушений выстоял старинный музыкальный инструмент. Более 15 лет назад супруги привезли его из Крыма.

«Я его уехала в Севастополь забрала», — рассказала Татьяна.

Роялю уже около 130 лет. По словам его владелицы, он пережил революции, гражданские войны, блокады и другие исторические потрясения. Теперь на его счету еще два эпизода, связанных с российской агрессией: оккупация и нынешний удар.

«Он — рояль истории. Он пережил и революции, гражданские войны и блокады все Великого Отечественного. А теперь уже дважды пережил российские атаки во время оккупации и сейчас», — сказала Татьяна.

После взрыва инструмент накрыли пленкой, поскольку из-за разрушенной крыши в дом может попасть вода.

«Закрыли, видите ли, нашу душу. Пока что прикрыли. Сохраняем ее», — объяснила женщина.

«Если сохранена душа, тело восстанавливается»

Несмотря на масштабы разрушений, семья не собирается опускать руки. Дом планируют восстанавливать, а Олег в ближайшее время намерен присоединиться к армии.

Главным символом для семьи остается уцелевший рояль.

«А если сохранена душа, тело восстанавливается. Я надеюсь, что как обновим крышу. Рояль, слава Богу, уцелел. Слышали музыку, потому играет, живет. Потому я думаю, что тело восстанавливается. Верим», — сказала Татьяна.

Супруги подчеркивают, что продолжают поддерживать ВСУ и верить в Украину.

«Верим в Украину и все будет Украина», — подытожила Татьяна.

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Сыграла на уцелевшем 130-летнем рояле в разбитой гостиной! Как семья из Киевщины пережила атаку

Напомним, в результате удара по селу Мила погибли 38 человек, повреждения получили 225 частных домов, 14 многоэтажек, а также соцобъекты и предприятия. Продолжается фиксирование ущерба для выплаты компенсаций, а правительство планирует выделить средства из резервного фонда в помощь пострадавшим.

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