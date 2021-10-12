Сын экс-спикера ВР обвинил охранника и дворецкого в краже $2 млн: деньги были замурованы в потолок

Сын экс-спикера ВР обвинил охранника и дворецкого в краже $2 млн: деньги были замурованы в потолок

Во времена правления Виктора Януковича Александр Рыбак был чиновником и работал председателем ГАСИ. А еще, он сын бывшего главы Верховной Рады.

Бывший глава ГАСИ и сын экс-спикера Рады Александр Рыбак заявил, что у него украли два миллиона долларов, которые он прятал в потолке с 2014 года. Подозрение пало на обслугу дома. В свою очередь, адвокаты обвиняемых считают, что денег у Рыбака не было, ведь их не было в декларации чиновника.

Об этом говорится 12 октября в сюжете ТСН.19:30.

Во времена правления Виктора Януковича Александр Рыбак был чиновником и работал председателем ГАСИ. А еще, он сын бывшего главы Верховной Рады, регионала Владимира Рыбака. Мужчина утверждает, что у него украли деньги. Два миллиона долларов наличными якобы украли его бывшие дворецкий и охранник дома.

По версии экс-чиновника, в апреле 2014 года, а именно в начале войны с Россией, он вместе с женой продали какую-то недвижимость, а наличность, которую получили, решили замуровать в потолок домика для гостей.

Чтобы не привлекать внимание, они отправили весь персонал на выходные, а сами вызвали штукатуров. Рабочие розковирялы дыру, туда засунули два пакета черного цвета. В одном лежало девятьсот тысяч долларов, в другом миллион сто.

Исчезновение обнаружили в 2016 году. Подозрение пало на дворецкого и охранника. Они, якобы, были в доме, когда Рыбаки ездили на отдых за границу. Адвокат дворецкого говорит, что потерпевшие два года не обращались в полицию, а когда обратились, то заявление подали следователям из соседнего района.

Новости Украины: экс-глава ДАСИ заявил, что у него с потолка украли два миллиона долларов

"Александр Рыбак обратился в полицию в 2018 году, то есть через два года. Дом и все события происходили на территории элитного поселка Конча-Заспа, а заявление было написано в город Ирпень", — объясняет адвокат Руслан Савченко.

О нестыковки следствия говорит и адвокат охранника. Он, кстати, якобы получил четверть денег из тайника Рыбака. И, по словам адвоката, ему угрожали полицейские.

Адвокаты обвиняемых утверждают, что приобретенное их клиентами после инцидента имущество, следствие считает доказательствами по делу — намного дешевле. Его мужчины якобы могли себе позволить. Зато акцентируют внимание на имуществе Рыбака.

"Мы не нашли таких документов, подтверждающих наличие у Рыбака именно таких средств, о которых он заявляет. В данного человека были обязанности подавать декларацию. Если этого не указано, я делаю выводы, что денег не было", — отмечает Савченко.

Журналисты ТСН попытались пообщаться напрямую с семьей Рыбака. Но пока ждали владельца, на них вызвали полицию. Полицейский сообщил, что разговаривать с журналистами владелец дома не желает.

Следующее судебное заседание назначено на 19 октября. Полиция дело не комментирует. Оба обвиняемых на свободе. Меры предосторожности к ним не применяли.

Напомним, Александр Рыбак в 2010-2014 гг. был председателем Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины, которая была расформирована в сентябре 2021 года. Чиновник — родом из Донецка. Его отец, Владимир Рыбак, был председателем Верховной Рады в 2012-2014 годах.

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