Сын известного украинского ведущего рассказал, как он в возрасте 20 лет мобилизовался в ВСУ

Сын известного украинского ведущего Игоря Пелиха – Иван Пелих в первые дни войны мобилизовался в ВСУ.

Об этом он рассказал в интервью журналистке Маричке Падалко.

Иван Пелых рассказал, что в начале войны он увидел объявление от одной из бригад территориальной обороны о том, что им нужен дрон или пилот дрона. Мужчина отметил, что в то время у него был дрон и он умел его пилотировать.

"Это было мое решение. Я уже могу сам решать. Я сказал матери, что пойду воевать", - сказал Иван Пелых.

Он отметил, что сначала приехал в Голосеевский военкомат, однако его отказались мобилизовать.

"Мне тогда сказали поехать на ипподром и там как будто кто-то есть в военной форме. Я сам не понял, куда попал. Нам военные билеты сделали только в мае или июне. Всю киевскую компанию мы тренировались. К нам приехали хорошие инструкторы из Британии и у нас был курс на три недели", - рассказал Иван Пелих.

Он отметил, что сначала был просто в пехоте и тогда мало кто понимал, что такое пилотирование дронов. Иван Пелых отметил, что сейчас он командир отделения.

Полную версию интервью смотрите по ссылке.

Напомним, сын Игоря Пелиха, воюющий на передовой, получил награду от Минобороны.

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