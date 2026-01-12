ТСН в социальных сетях

Сын копа или агент ФСБ: новые подробности резни в школе Киева

Спецслужбы РФ могли курировать ученика, совершившего резню в школе Киева.

Нападение в киевской школе: полиция проверяет связь подозреваемого со спецслужбами РФ

Нападение в киевской школе: полиция проверяет связь подозреваемого со спецслужбами РФ / © Полиция Киева

Информация, распространенная некоторыми СМИ о том, что подозреваемый в нападении на учительницу и одноклассника в киевской школе якобы является сыном полицейского, не соответствует действительности.

Об этом сообщили в комментарии ТСН.ua информированные источники в правоохранительных органах.

Проверяется информация о том, что он может быть сыном бывшего правоохранителя.

В телефоне ученика обнаружили переписку, которая может свидетельствовать о его связях со спецслужбами России. Полиция выясняет, было ли это нападение совершено после влияния на школьника соответствующих вражеских спецслужб.

Напомним, в одной из школ Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника.

Полиция открыла дело по статье о покушении на убийство и обнаружила в телефоне подростка подозрительные контакты.

Впоследствии стало известно, что учительница находится в тяжелом состоянии.

