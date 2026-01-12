- Дата публикации
Сын копа или агент ФСБ: новые подробности резни в школе Киева
Спецслужбы РФ могли курировать ученика, совершившего резню в школе Киева.
Информация, распространенная некоторыми СМИ о том, что подозреваемый в нападении на учительницу и одноклассника в киевской школе якобы является сыном полицейского, не соответствует действительности.
Об этом сообщили в комментарии ТСН.ua информированные источники в правоохранительных органах.
Проверяется информация о том, что он может быть сыном бывшего правоохранителя.
В телефоне ученика обнаружили переписку, которая может свидетельствовать о его связях со спецслужбами России. Полиция выясняет, было ли это нападение совершено после влияния на школьника соответствующих вражеских спецслужб.
Напомним, в одной из школ Киева ученик с ножом напал на учительницу и одноклассника.
Полиция открыла дело по статье о покушении на убийство и обнаружила в телефоне подростка подозрительные контакты.
Впоследствии стало известно, что учительница находится в тяжелом состоянии.