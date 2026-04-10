Сын погиб на фронте, муж умер от горя, землю забрали: мать воина из Одесской области шокировала историей

Мать погибшего воина отстаивает право за земельный пай семьи

Наталья Петровна Мозолева из города Килия Одесской области в феврале 2023 года на фронте потеряла сына Алексея Мозолева. Через несколько месяцев не стало ее мужа Алексея, который был ликвидатором на Чернобыльской АЭС и умер из-за онкологии. Когда женщина после двойного горя взялась оформлять наследство, то была шокирована, ведь оказалось, что два земельных пая больше не принадлежат семье.

Женщина сначала потеряла сына на фронте, а потом мужа

Наталья Петровна рассказывает, что в 2019 году ее муж заболел онкологией. Болезнь была сложной и требовала лечения, однако семья справлялась.

В 2022 году, когда началась война, ее сына Алексея Мозолева мобилизовали. Он был сапером и разминировал освобожденные территории Николаевщины. Однако в феврале 2023 года произошла трагедия. Алексей во время выполнения боевого задания получил тяжелые травмы. Медики пытались спасти воина, однако 22 февраля 2023 года мужчины не стало. Алексею было всего 27 лет. За защиту Родины его наградили орденом «За мужество» III степени посмертно.

«Моего мужа очень подкосила гибель сына. После этой трагедии он не ходил. Муж прожил только несколько месяцев и 26 апреля его не стало», — рассказывает Наталья Петровна.

Когда начала оформлять наследство — узнала, что земли у семьи больше нет

Женщина отмечает, что она была в ужасном состоянии, ведь потеряла сразу и сына, и мужа.

Наталья Петровна рассказывает, что в июле она начала заниматься оформлением наследства и узнала, что земельные паи ее мужа больше не принадлежат семье.

«Так я узнала о решении суда. Ситуация там такая: эти люди, которые завладели землей, якобы одолжили моему мужу деньги на лечение под залог земельных паев. 17 марта, когда мой муж уже не мог не то, что ходить, но даже говорить, он якобы заключил мировое, по которому передал один пай этим заемщикам. Но это невозможно: и медицинские работники, которые к нам ходили, и соседи могут подтвердить, что в последние дни муж был в очень тяжелом состоянии и не мог ничего подписать», — рассказывает Наталья Мозолева.

Наталья Петровна утверждает, что в мировом соглашении подпись мужа не похожа на его.

«Муж мне ничего не говорил об этих займах. Наоборот, когда к нам приехала нотариус, потому что он знал, что умирает, и хотел отказаться от выплаты единовременной денежной помощи из-за потери сына, то предлагал сразу составить завещание на меня. Однако почему-то мы этого так и не сделали», — вспоминает она.

Наталья Петровна предполагает, что ее состоянием из-за двойного горя могли воспользоваться.

«После двойного горя в моей семье, я не могла ничего делать и была в ужасном состоянии. И вероятно именно этим эти люди и воспользовались. Мне очень больно, что пока сыновья одних защищают нашу страну, другие так цинично обращаются с их семьями», — говорит женщина.

Наталья Мозолева также вспоминает, что в 2023 году, когда начала получать единовременную денежную помощь из-за гибели сына, то встретила на улице юриста фермера. Она отмечает, что тогда предложила им вернуть деньги, однако те отказались.

«Я им сказала, что если муж и занимал средства — я была готова их вернуть. Но они отказались», — говорит женщина.

Наталья Петровна говорит, что обратилась в полицию и надеется на объективное рассмотрение ее дела.

Что говорит адвокат Натальи Петровны

Адвокат женщины Виталий Нагирняк рассказывает ТСН.ua, что в Украине сложно переоформить право собственности на землю и часто используется один способ.

«У семьи есть два пая, состоящие из четырёх земельных участков. В 2019–2020 годах в семье Мозолевых муж болен раком. В 2021 году он берёт в долг деньги под залог земли. Речь идёт о небольшой сумме — 120 тысяч гривен, но для людей она критически важна. Составляется расписка. Все нормально, никаких злоупотреблений. В Украине сложно переоформить право собственности на землю. Поэтому существует такая схема: человек берет деньги в долг у потенциального покупателя, нарушает условия договора. Далее — кредитор обращается в суд с требованием вернуть долг, у человека нет денег. И в процессе судебного разбирательства они соглашаются на мировое соглашение, где владелец пая передает свое имущество, чтобы погасить долг. Далее — кредитор идет к регистратору и переоформляет право собственности», — говорит адвокат.

В то же время погибает сын Натальи, через два месяца — умирает его отец. В это время идет судебное разбирательство.

«Соответственно отец не может подписать мировое соглашение», — утверждает Виталий Нагирняк.

Адвокат отмечает, что он вместе с Натальей Петровной написали заявление в Измаильский отдел полиции и просили открыть производство по факту мошенничества.

«Они это перенаправляют в Килийское отделение полиции и заявление пропадает. Мы все держим на контроле и обращаемся в суд. Сейчас уже есть судебное решение, которое обязывает Измаильское отделение полиции начать уголовное производство. И действительно возбуждается производство, однако не по заявлению Мозолевой, а по рапорту работника полиции. Это делается для того, чтобы начать расследование не по факту мошенничества, а по факту возможной подделки документов. Это нетяжелое нарушение и его можно просто закрыть из-за того, что прошли сроки давности», — объясняет Виталий Нагирняк.

Местный фермер отрицает вину и рассказал свою версию событий

Заимодавцем, по словам Натальи Петровны, является местный фермер Михаил Романенко. Он согласился пообщаться с ТСН.ua. Мужчина отрицает все обвинения и имеет свою версию событий.

«В настоящее время ведётся досудебное расследование с целью установления всех фактов, изложенных в заявлении Мозолевой Натальи Петровны. То есть она изложила свои факты, полиция запросила у меня все документы. Я передал все документы, чтобы установить, его это подпись или нет. Я не вижу противоправных действий с моей стороны. Это он подписывал, я точно знаю. Она была в офисе, она брала эти деньги. А сейчас идет клевета. Я не могу комментировать всю ситуацию: идет расследование. Если я виновен — я получу наказание, если я не буду виновен — я буду жаловаться в суд и защищать свою честь и достоинство», — сказал Михаил Романенко.

Что говорит полиция и местные власти

Из судебных постановлений Килийского районного суда Одесской области известно о том, что полиция начала расследование по части 4 статьи 358 УКУ.

Корреспондент ТСН.ua пытался пообщаться со следователем-дознавателем по делу Натальи Мозолевой, однако он отказался комментировать это и посоветовал обратиться с информационным запросом в Главное управление Нацполиции в Одесской области.

ТСН.ua уже отправил запрос и когда мы получим ответ — дополним материал.

Наталья Петров Мозолева после потери сына-защитника и мужа продолжает поддерживать побратимов Алексея, которые воюют на сложных участках фронта. Женщина не прекращает донатить на Вооруженные силы Украины.

Она также надеется на справедливость в своем деле.