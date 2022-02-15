"Сын сказал, что его жена - хозяйка": на Тернопольщине из-за воды свекровь избила невестку

"Сын сказал, что его жена - хозяйка": на Тернопольщине из-за воды свекровь избила невестку

Подозреваемая защищала мужа от сына и ударила невестку.

В Тернопольской области из-за воды произошел семейный скандал, во время которого свекровь избила невестку.

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Об этом говорится в приговоре Гусятинского райсуда Тернопольской области, сообщает ТСН.ua.

По данным суда, 6 января 2022 года свекровь во время семейной ссоры избила невестку. На суде подозреваемая вину полностью не признала и рассказала, что случайно ударила женщину, защищая своего мужа от сына.

Потерпевшая рассказала, что во время семейной ссоры она защищала своего мужа, из-за чего подозреваемая ударила ее кулаком. Муж потерпевшей и сын подозреваемой на суде отметил, что когда он вернулся домой на Святвечер, жена ему рассказала, что его мать и ее муж из-за воды оскорбляли ее. Тогда он сказал, что его жена в доме хозяйка и никто не имеет права так относиться к ней. Мать мужа все возразила, когда он повторил это ее сожителю, то тот начал нецензурно высказываться и попытался ударить сына подозреваемой. А когда любимого пыталась защитить женщина, его мать ударила ее. Дочь потерпевшей помогла матери уйти в другую комнату, а мужчина вызвал полицию.

Дочь подозреваемой это подтвердила. Она рассказала, что мать часто оскорбляла свою невестку. Суд признал свекровь виновной по ч.1 ст. 125 УК Украины, ее оштрафовали на 680 грн.

Напомним, в Житомирской области свекровь выгнала из дома свою 25-летнюю невестку и не отдавала ей 2-летнюю дочь.

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