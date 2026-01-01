- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 271
- Время на прочтение
- 1 мин
Сын убил отца, а его сожительница погибла при невыясненных обстоятельствах: подробности преступления
В селе Полтавщины выясняют подробности загадочного события.
В селе Большие Будища Миргородского района Полтавщины, по словам местных жителей, якобы произошло убийство: сын убил отца, а также при невыясненных обстоятельствах погибла его сожительница.
Об этом сообщили ТСН.ua местные жители.
По словам односельчан, сын ранее уже отбывал наказание в тюрьме за убийство другой женщины.
В то же время, как проинформировал пресс-секретарь полиции Полтавской области Юрий Сулаев, в селе Большие Будища сейчас работает полиция, задействована следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства и проверяется достоверность сообщений от жителей села.
Другие подробности в полиции пообещали сообщить позже.
Напомним, в Полтавской области мужчина убил женщину на глазах у ребенка.