Эксклюзив ТСН
271
1 мин

Сын убил отца, а его сожительница погибла при невыясненных обстоятельствах: подробности преступления

В селе Полтавщины выясняют подробности загадочного события.

Игорь Серов Светлана Несчетная
Полиция

Полиция / © Национальная полиция Украины

В селе Большие Будища Миргородского района Полтавщины, по словам местных жителей, якобы произошло убийство: сын убил отца, а также при невыясненных обстоятельствах погибла его сожительница.

Об этом сообщили ТСН.ua местные жители.

По словам односельчан, сын ранее уже отбывал наказание в тюрьме за убийство другой женщины.

В то же время, как проинформировал пресс-секретарь полиции Полтавской области Юрий Сулаев, в селе Большие Будища сейчас работает полиция, задействована следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства и проверяется достоверность сообщений от жителей села.

Другие подробности в полиции пообещали сообщить позже.

Напомним, в Полтавской области мужчина убил женщину на глазах у ребенка.

271
