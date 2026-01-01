Сын убил отца, а его сожительница погибла при невыясненных обстоятельствах: подробности преступления

Полиция / © Национальная полиция Украины

В селе Большие Будища Миргородского района Полтавщины, по словам местных жителей, якобы произошло убийство: сын убил отца, а также при невыясненных обстоятельствах погибла его сожительница.

Об этом сообщили ТСН.ua местные жители.

По словам односельчан, сын ранее уже отбывал наказание в тюрьме за убийство другой женщины.

В то же время, как проинформировал пресс-секретарь полиции Полтавской области Юрий Сулаев, в селе Большие Будища сейчас работает полиция, задействована следственно-оперативная группа, выясняются все обстоятельства и проверяется достоверность сообщений от жителей села.

Другие подробности в полиции пообещали сообщить позже.

