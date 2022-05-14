Сын в оккупации, дом разрушен: история женщины, разлученной с семьей на последнем месяце беременности

С первых дней войны теперь уже мать двоих детей Карина была вынуждена на месяц расстаться с семьей. Старший 9-летний сын попал под оккупацию, а дом семьи полностью разрушили оккупанты.

Женщина была на последнем месяце беременности и вот-вот готовилась родить девочку, когда рядом с их домом упал вражеский снаряд. Взамен предродовым заботам, Карине пришлось погрузиться в военную жизнь.

Об этом говорится в сюжете "Сниданок с 1+1".

"Уже было все готово к роддому. Стояли уже сумки на всякий случай. Я проснулась после того, как где-то рядом упал снаряд. У нас задвигтели и кровати, и окна. И тогда отец с мужем начали готовиться вывезти меня из села", — рассказывает мать 9-летнего Саши.

Карину доставили в больницу города Орехов, но покоя она не нашла и там. Почти сразу исчезла связь с родными, а из-за напряженной ситуации в городе, всех рожениц эвакуировали в Запорожье.

"Нас привезли. На следующий день я уже узнала, что в роддоме уцелевших нет. Перед глазами был просто страх. Страх того, как рожать? А самый большой страх был увижу ли я родных", — говорит женщина.

Четвертого марта вражеский снаряд чуть не забрал жизни всей семьи Карины. О том, что уже нет и дома, девушке не сказали.

"Привалило там и отца, и брата, и женщину, и ребенка. Отец вытаскивал из-под завалов. Слава Богу, что они все остались живы", — говорит Карина.

После этого муж Виталий решил отправить сына Сашу на эвакуационном бусе к сестре Марине в город Васильевку. И уже там мальчик попал под оккупацию.

28 марта появилась сестренка Саши Милана. Но радости материнства Карине пришлось совмещать с поисками временного жилья. Родное село не прекращали обстреливать, потому и родственники женщины решились бежать.

"Там поселок, дом, скот, там техника отца. Все же, там родной уголок", — жалуется Карина.

К счастью, с жильем в Запорожье помогли волонтеры. Их поселили в помещении, где раньше была аптека.

"Сносили кто что мог: мебель, тарелки, кастрюли. Кто мог — нес продукты, продукты, кто деньги приносил", — рассказывает женщина.

Тогда же неравнодушные люди помогли вернуть из оккупированной Васильевки и Сашу. Но на российском блокпосте волонтерские машины не пропустили. Потому путь к украинской территории 9-летний мальчик прошел самостоятельно.

"Мне показали куда, я пошел по тому курсу. Потом увидел машину, в которую мне нужно садиться, сел в машину и мы поехали. Боялся. Там еще так машин было много и завалы", — вспоминает Саша.

Но уже за считанные минуты страх сменился невиданной радостью — семья наконец-то объединилась. Теперь больше всего Карина мечтает вернуться в родную украинскую деревню и больше никогда не расставаться с семьей.

"Хочется покоя и все. Больше ничего. Будем жить как-то, мы не одни такие, нас много", — говорит женщина.

Напомним, спасенные из "Азовстали" рассказывают, как выживали в подземелье и как их спасала от голода "тетя Суп".

Дневники войны: история Карины, разлученной с семьей на последнем месяце беременности

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