Сыну-военному Игоря Пелыха рассказали трогательную историю об отце

Сыну-военному известного телеведущего Игоря Пелыха - Ивану Пелыху рассказали трогательную историю об отце. Коллега Игоря Пелиха Константин Грубич вспомнил, что Игорь Пелих был патриотом своей страны.

Об этом Грубич рассказал в эфире программы "Маричка" с ведущей Маричкой Падалко.

Маричка Падалко познакомила Ивана Пелыха с Константином Грубичем - ведущим, который работал с родителями военного. Он вспомнил инцидент, когда они вели развлекательную передачу и руководство попросило Константина Грубича заменить Игоря Пелиха, поскольку последний всегда был на позитиве, а в тот день погиб Вячеслав Чорновил.

"Начало марта 1999 года. Должен был быть этер Игоря. А Игорь он экспрессивный. Наш тогдашний руководитель говорит - Костя, проведи пожалуйста, этот эфир, потому что ты спокойнее, потому что все же такое событие, а у нас развлекательное шоу. А Игорь говорит - нет, это мой этер, я сделаю все так, что вы не пожалеете. Игорь был патриотом. Это был этер в соответствующий момент, он всегда принимал правильные решения", - говорит Константин Грубич.

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Напомним, сын Игоря Пелиха, воюющий на передовой, получил награду от Минобороны.

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