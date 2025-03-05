Сыну-военному Игоря Пелыха рассказали трогательную историю об отце

Ведущий Константин Грубич вспомнил, как Игорь Пелих проводил эфир после гибели Вячеслава Чорновила.
Сыну-военному известного телеведущего Игоря Пелыха - Ивану Пелыху рассказали трогательную историю об отце. Коллега Игоря Пелиха Константин Грубич вспомнил, что Игорь Пелих был патриотом своей страны.
Об этом Грубич рассказал в эфире программы "Маричка" с ведущей Маричкой Падалко.
Маричка Падалко познакомила Ивана Пелыха с Константином Грубичем - ведущим, который работал с родителями военного. Он вспомнил инцидент, когда они вели развлекательную передачу и руководство попросило Константина Грубича заменить Игоря Пелиха, поскольку последний всегда был на позитиве, а в тот день погиб Вячеслав Чорновил.
"Начало марта 1999 года. Должен был быть этер Игоря. А Игорь он экспрессивный. Наш тогдашний руководитель говорит - Костя, проведи пожалуйста, этот эфир, потому что ты спокойнее, потому что все же такое событие, а у нас развлекательное шоу. А Игорь говорит - нет, это мой этер, я сделаю все так, что вы не пожалеете. Игорь был патриотом. Это был этер в соответствующий момент, он всегда принимал правильные решения", - говорит Константин Грубич.
Полную версию интервью смотрите по ссылке.
Напомним, сын Игоря Пелиха, воюющий на передовой, получил награду от Минобороны.
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