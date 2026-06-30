Сырский дал большое интервью: что рассказал о фронте, наступлении с севера, мобилизации в РФ и ядерном шантаже Москвы

Александр Сырский / © ТСН.ua

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский дал развернутое интервью, в котором рассказал о ситуации на фронте, возможные планы России по наступлению на севере Украины, риски удара с территории Беларуси и ядерный шантаж Кремля.

Основные тезисы Главнокомандующего ВСУ Сырского – в материале ТСН.ua.

Угроза наступления на севере

По словам Сырского, российские войска могут готовить наступательные действия с территории Брянской области РФ.

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"Самый вероятный вариант, и это подтверждается несколькими данными - возможны наступательные действия на севере с территории России, из Брянской области. Это реалистичный вариант, и, конечно, мы к этому готовимся", - сказал главком ВСУ.

Он уточнил, что в настоящее время россияне не планируют наступать на Киев по этому направлению. По его словам, они вполне серьезно рассматривают возможность наступления на Черниговскую область.

Сырский объяснил, что цель врага может заключаться в продвижении вглубь региона, растягивании линии фронта и принуждении Сил обороны перебрасывать резервы по активным направлениям.

"Такой способ растяжения фронта и лишения нас резервов", - отметил он.

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Есть ли риск удара из Беларуси

Отдельно Сырский оценил риск нового наступления российских войск с территории Беларуси. По его словам, украинское командование учитывает даже самые плохие сценарии.

Главком ВСУ заявил, что Путин поставил российскому Генштабу задачу просчитать разные варианты наступательных операций, в том числе с территории Беларуси.

"Мы должны учитывать все, даже самые плохие варианты развития. Мы знаем, что Путин поставил задачу российскому Генеральному штабу просчитать разные варианты ведения наступательной операции, в том числе с территории Беларуси с целью захвата Киева, с целью захвата других территорий", - сказал Сырский.

В то же время он сомневается, что руководство Беларуси решится снова предоставить свою территорию в качестве плацдарма для нового вторжения.

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"Я думаю, что руководство Беларуси не решится использовать собственную территорию, давать ее агрессору для использования в качестве плацдарма для проведения наступательной операции", - отметил главнокомандующий.

Как украинские удары повлияли на фронт

Сырский также прокомментировал последние украинские удары по мостам и логистическим путям РФ. По его словам, они уже отражаются на ситуации на фронте.

Главком ВСУ сообщил, что численность российской группировки уменьшается и составляет 722 тысячи военных вместе с оперативным резервом.

Также сократилось количество основных направлений, где российские войска ведут активные наступательные действия. Если раньше таких направлений было 13, то сейчас, по словам Сырского, речь идет о 7, из которых 4 можно назвать основными.

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Несмотря на это, количество ежедневных штурмовых действий остается высоким — в среднем 240-260 в сутки. Однако почти 45%, а иногда и до 50% из них составляют наступательные действия украинских подразделений.

"Активность противника значительно уменьшилась. Я не скажу, что вдвое, а на одну треть точно", - подчеркнул Сырский.

Сколько территории удалось освободить

Сырский сообщил, что с начала 2026 г. Силам обороны удалось деоккупировать более 670 квадратных километров украинской территории.

По его словам, нынешние результаты явились следствием кампании 2025 года. Она была направлена на постепенное истощение основных группировок врага, увеличение его потерь и предотвращение продолжения наступления на всех оперативно-стратегических направлениях.

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"Компания 2025 года как раз и предусматривала постепенное истощение основных группировок врага, увеличение его потерь, предотвращение продолжения наступления на всех оперативно-стратегических направлениях, что в целом нам удалось сделать", - сказал главком ВСУ.

Именно это, по словам Сырского, позволило Силам обороны с начала 2026 перейти к активным действиям на отдельных направлениях.

Объявит ли Путин новую мобилизацию

Главнокомандующий ВСУ также не исключил, что Россия может прибегнуть к новой волне мобилизации.

По его словам, такая возможность существует всегда, а украинское командование рассматривает все возможные сценарии действий врага и готовится к угрожающим направлениям.

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Сырский предположил, что в крайнем случае Кремль может пойти на мобилизацию после выборов в Госдуму РФ, которые должны пройти 18-20 сентября 2026 года.

"Если они ее и будут проводить, то в крайнем случае и наверняка после выборов", - сказал он.

Ядерный шантаж Кремля

Еще одной темой стала ядерная риторика России. Сырский напомнил, что Кремль пугает Украину ядерным оружием с самого начала полномасштабного вторжения.

В то же время главнокомандующий считает, что сейчас Путин вряд ли решится на реальное применение ядерного оружия. По его словам, такой шаг окончательно поставит российского диктатора вне закона во всем мире.

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"Мы понимаем, что этот аргумент поставит его вне закона вообще во всем мире. Потому что есть трибунал. Поэтому я думаю, что он не будет прибегать, по крайней мере сейчас, к таким шагам точно", - заявил Сырский.

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